Coronavirus in Italia, primo caso in Sardegna: morto il primo malato nelle Marche

Coronavirus in Italia, primo caso in Sardegna: morto il primo malato nelle...

Le notizie del Coronavirus in Italia non sono positive e ci sono nuovi casi registrati in Sardegna e a Roma: primo morto nelle Marche.

Aggiornamenti sul coronavirus in Italia, con un primo caso a Roma e in Sardegna. Le Marche registrano il primo morto dopo il contagio.

Coronavirus in Italia, i primi aggiornamenti

Non ci sono notizie positive che arrivano dalle Regioni italiane. Infatti è di poche ora fa la conferma di contagio per l’Assessore Regionale Lombardo Alessandro Mattinzoli. Ora è in corso il test per tutta la giunta, al fine di verificare il loro stato di salute.

Giovanni Rezza dell’Istituto superiore della Sanità ha evidenziato:

“la mortalità in Italia è leggermente più alta della cina perché ci sono più anziani”

Nel mentre è stato registrato un primo caso in Sardegna. Non ci sono molte notizie in merito ma a quanto sembra, l’uomo è ricoverato attualmente all’Ospedale di Cagliari in attesa dell’ufficialità in merito al test.

Il primo morto nelle Marche è invece un uomo di 88 anni che aveva già delle patologie pregresse, come fa sapere la Regione:

“era ricoverato dal 24 febbraio con febbre alta e difficoltà respiratorie, risultato positivo al tampone”

Ci sono poi altre segnalazioni come quella del Vigile del Fuoco che è risultato positivo al test a Campanelle.

Coronavirus nel Mondo

In queste ore si è registrato un primo caso a Mosca, ed è un uomo appena rienrato dall’Italia e risultato positivo al test. Negli Stati Uniti in queste ore un secondo decesso che sta portando alla massima allerta in tutto il Paese.

In Cina è appena stato registrato il primo caso di un contagio dall’Italia e si attendono ulteriori aggiornamenti in merito. La Corea del Sud è arrivata a 476 casi e 4 decessi.

Confermato il primo caso a Berlino e il Louvre per ora resta chiuso dopo la decisione presa ieri.

In aggiornamento