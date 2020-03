Louvre di Parigi chiude improvvisamente: la decisione dei dipendenti per l’allarme coronavirus

Il Louvre di Parigi, simbolo indiscusso della città romantica, chiude improvvisamente. Ecco la motivazione che ha spinto i dipendenti a chiedere garanzie.

Chiusura inaspettata per il Louvre di Parigi: questa domenica per la prima volta il museo non ha aperto su richiesta dei dipendenti.

Quando riaprirà il Louvre?

I dipendenti del museo simbolo di Parigi non hanno aperto e hanno deciso di chiedere una assemblea straordinaria e generale per l’emergenza coronavirus.

Come si evince da Il Corriere della Sera, per la prima volta i turisti si sono trovati dinanzi al museo chiuso. I dipendenti hanno paura e chiedono garanzie dal medico del lavoro e anche alla direzione, vista l’emergenza mondiale legata a questo virus.

Se si conta che il Museo sia uno dei più visitati al mondo e che solo nel 2018 si sia superato il 10 milioni di visitatori in un anno da ogni parte del mondo, la questione diventa molto importante e delicata.

Una chiusura inaspettata e improvvisa che mette di fronte alla grande paura. Nessuna comunicazione ufficiale ai visitatori, tanto che i biglietti online si sono venduti con regolarità e che le persone all’ingresso hanno aspettato di entrare come ogni giorno e come ogni domenica mattina.

Proprio oggi si è generata una coda all’esterno molto lunga e ora sono molti i turisti, che arrivano da ogni parte del mondo, che non sanno se e quando potranno entrare.

In Francia i contagiati contati sono 100 e il Paese è diventato il secondo in Europa dopo l’Italia per numero di casi confermati. Il Ministro della Salute francese ha evidenziato che la Francia è entrata in una fase due e ha invitato tutti ad evitare contatti fisici e strette di mano.

