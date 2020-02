Coronavirus in Italia, primo caso in Liguria: l’Esercito arriva in Lombardia

Gli aggiornamenti del Coronavirus in Italia continuano a preoccupare la popolazione e ora spunto un caso in Liguria: il primo.

Il coronavirus in Italia non porta buone notizie nonostante il Governo sia fiducioso sulla sicurezza nonché sulla situazione di come viene gestita.

Il primo caso di virus in Liguria

A seguito delle notizie di questa mattina, c’è un nuovo caso in Liguria. Una paziente è risultata positiva al virus e ora si trova ricoverata all’Ospedale San Martino di Genova. La comunicazione è stata data dalla Regione Liguria direttamente su Twitter:

“la paziente ora si trova in ospedale, in isolamento nel reparto malattie infettive e le sue condizioni sono buone. si rimane in attesa della conferma definitiva dello spallanzani”

Gli altri casi di nuova positività sono a Palermo e a Firenze. Il primo caso è una donna di Bergamo sul posto per turismo, mentre il secondo caso è un imprenditore che ha molte aziende in Oriente e potrebbe essere stato infettato da un suo collaboratore.

Le parole di Giuseppe Conte

Giuseppe Conte ha confermato che in queste ore si stanno varando alcune misure urgenti per il rilancio dell’economia italiana:

“L’EMERGENZA CORONAVIRUS CI DA MOLTA PIù DETERMINAZIONE”

Secondo il Premier nonostante questo momento di crisi e paura:

“DIMOSTREREMO AGLI OCCHI DEL MONDO CHE NE USCIREMO A TESTA ALTA”

Le sue parole durante la conferenza stampa tenutasi a Roma con la protezione civile.

L’esercito arriva in Lombardia

Le operazioni dell’Esercito Italiano stanno proseguendo in Lombardia, come evidenzia anche l’Ansa. I militari hanno spiegato di non essere risultati positivi ai test e sono tutt’ora impegnati nel pattugliamento dei luoghi simbolo.

La Lombardia per ora è la Regione italiana più colpita con 212 casi e sei morti sui sette registrati.

Il Sindaco di Codogno ha rilasciato una intervista all’AdnKronos segnalando che i cittadini sono rispettosi e stanno seguendo le regole, non entrando e non uscendo come da disposizioni:

“non c’è nessun esodo, nessun tentativo di fuga. tutta la popolazione si attiene alle disposizioni in modo rigoroso”

Per il Paziente 1, ricoverato al San Matteo Di Pavia è stata predisposta una cura con i farmaci anti Hiv. Una sperimentazione per chi è stato colpito dal virus e risuta essere in grave condizioni.

Ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.