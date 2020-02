Coronavirus, tutti i numeri di emergenza: chi chiamare per informazioni?

I centralini di Pronto Soccorso e 112 sono presi d’assalto per il Coronavirus: quali sono i numeri da chiamare in caso di informazioni o sintomi?

Il coronavirus in Italia è un problema che sta attraversando tutte le Regioni. Ma quali sono i numeri che sono stati istituiti e da contattare per richiesta informazioni?

I numeri da chiamare per richiesta informazioni o sintomi del virus

Vista la situazione che in queste ore sta sconvolgendo il popolo italiano, il Governo e le Regioni hanno deciso di istituire i numeri di emergenza da contattare in caso di sintomi oppure richiesta di informazione.

Come ribadito più volte, in caso di sospetto, non ci si dovrà recare al Pronto Soccorso oppure in Ospedale ma contattare direttamente il proprio medico curante. In casi estremi è possibile contattare anche il 118 oppure il 112, considerando però che gli stessi potrebbero risultare occupati.

Il Ministero della Salute ha quindi predisposto un numero gratuito sia da fisso e sia da cellulare. Il 1500 è attivo dalle ore 8 alle ore 20 tutti i giorni della settimana.

Sono poi stati istituiti i seguenti numeri da contattare (salvo modifiche o integrazioni).