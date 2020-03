Coronavirus, lieve flessione nel numero delle vittime e nei contagi. Il bilancio della conferenza stampa della Protezione Civile delle ore 18:00.

Arrivano le modifiche al decreto emanato ieri per far fronte all’emergenza da coronavirus circa le attività che potranno continuare.

Una leggera inflessione

Emergenza coronavirus: oggi il dato è leggermente positivo ma non bisogna illudersi subito. Questo ha affermato Borrelli nel corso della conferenza stampa consueta delle ore 18:00. Sono 3957 i positivi di oggi (ieri erano 4821), i morti sono stati 651 (ieri, invece erano 793). I guariti sono 952 in più rispetto a sabato. Leggera inflessione in calo anche in Lombardia (1691 di oggi rispetto ai 3251 di ieri). Il totale dei contagiati in Italia è pari a 46638.

Qualche segnale positivo, dunque, c’è e nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori possibilità di utilizzare i farmaci di cui si è già in possesso. Per Locatelli, presente alla conferenza stampa, non bisogna subito cantar vittoria ma un piccolo dato positivo c’è. Il medico ha, inoltre, posto estrema attenzione a quelli che sono i casi positivi che sono però, in isolamento domiciliare, possibile fonte di contagio per tutta la famiglia.

Le precisazioni del Dpcm

E’ stata aggiornata la lista delle attività che possono continuare nonostante il Decreto divulgato ieri da Conte ma non ancora pubblicato. L’aggiornamento è stato diffuso attraverso un allegato che permette anche a colf, badanti conviventi e a portieri di poter continuare le proprie attività lavorative. Inoltre, continueranno a lavorare a regime normale tutte quelle aziende che si occupano della filiera alimentare e i trasportatori. Resteranno aperte farmacie e supermercati, le edicole e i call center.

L’aggiornamento è stato necessario a causa delle numerose richieste da parte delle aziende.