Coronavirus in Italia, contagi e guariti: la situazione aggiornata

L’Italia intera è zona rossa per contrastare il coronavirus. La pandemia, per l’Oms è controllabile.

A causa del coronavirus, il mercato mondiale continua a viaggiare in calo.

Gli ultimi dati

I guariti da coronavirus sono 1258 mentre le vittime sono 1016. I contagiati salgono a 12839 e, secondo gli esperti, il picco è ancora lontano. Per Walter Ricciardi, membro esecutivo dell’Oms, se tutti gli italiani rispettano le regole, si potrebbe arginare l’emergenza da covid-19 attorno all’estate inoltrata. Lo ha affermato durante la trasmissione Agorà su Rai 3.

C’è un ritorno di polemica tra maggioranza ed opposizione. Critico Fontana, il governatore della Lombardia, che ha affermato che ci sono delle discrasie da correggere nel decreto. Salvini, invece, ha parlato di un’opposizione leale ma non complice di errori.

Per l’andamento negativo delle borse Crimi, come si legge su TgCom24 spera in una sospensione della borsa come è stato per la Cina durante il picco di diffusione del virus.

Per garantire il rispetto delle regole, i militari potranno avere la funzione di agenti di pubblica sicurezza. Il loro compito potrà essere quello di controllare che il decreto varato sia rispettato. Già il presidente della Regione Campania ne ha richiesto l’intervento nella sua regione.

Il covid-19 nel mondo

I teatri di Broadway stanno chiudendo a meno che non riescano a distanziare le persone di un metro. Lo stato di New York, uno dei focolai principali si prepara a vivere un cambiamento epocale con il distanziamento sociale.

Tutto ciò mentre Trump ha proposto una soluzione ieri: chiudere le frontiere all’Europa tranne che al Regno Unito. Dunque, chiunque è stato in un paese europeo non può rientrare negli States, nemmeno in quarantena. Misure che non hanno rassicurato la borsa. Inoltre, mancano i test. Sono soltanto 5000 i test fatti in tutto il paese.

Intanto, durante il suo discorso alla nazione, Macron ha annunciato la chiusura delle scuole e delle università da lunedì. Egli ha riconosciuto l’allerta ma non ha rinviato le elezioni dei sindaci di domenica e il 22 marzo. Scuole chiuse anche in Irlanda, Grecia e Spagna. Intanto, la Germania sta iniziando i suoi controlli al confine con la Francia.