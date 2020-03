Bimbo positivo al coronavirus in Toscana: le sue condizioni di salute

Sono ore di apprensione per il bimbo positivo al coronavirus in Toscana, ricoverato ora in ospedale. Ecco le sue condizioni di salute.

Bimbo positivo al Coronavirus in Toscana e ora cresce l’apprensione anche per il suo stato di salute.

Neonato positivo al coronavirus: come sta?

Un altro neonato positivo al virus che sta mettendo in ginocchio il mondo. Il piccolo ha 11 mesi ed è stato ricoverato all’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze.

Il piccolo è originario del nord della regione toscana ed è ricoverato da ieri pomeriggio. I suoi genitori hanno notato una situazione non chiara e dopo che è stato eseguito il tampone il piccolo è risultato essere positivo al virus.

Il neonato risulta essere il secondo caso in termini di età ricoverato dopo il test risultato essere positivo. Nella struttura solo pochi giorni fa è stata ricoverata una bimba di un mese e mezzo, ancora adesso in ospedale anche se le sue condizioni di salute sono stabili.

Questa struttura è stata designata come la migliore per ospitare tutti i piccoli che dovessero avere necessità in caso di contagio e primi sintomi.

I bambini contagiati dal Covid 19

Per ora ci sono ancora pochissimi casi in merito ai bambini: sono stati per ora registrati dieci minori e sono in quarantena. Stanno tutti bene e non hanno alcuna complicazione.

La Regione Toscana ha registrato sino a questo momento circa 320 persone risultate positive al tampone, un deceduto e 3 casi guariti clinicamente. In isolamento domiciliare si trovano 5.837 persone e i dati potrebbero peggiorare nei prossimi giorni.