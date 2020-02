Coronavirus, il ragazzo italiano contagiato rompe il silenzio

Parla l’italiano che ha contratto il Coronavirus ed è in quarantena allo Spallanzani. La notizia del suo contagio è stata appresa con non poca ansia dagli altri 55 connazionali.

L’italiano in quarantena rientrato da Whuan ha contratto il Coronavirus ma si dice tranquillo.

Tranquillo nonostante il contagio

Come si legge su TgCom24, l’italiano che ha contratto il Coronavirus ha dichiarato:

“Sto bene, mi sento tranquillo. Al momento non ho nessun disagio particolare”.

Questo ha affermato il ragazzo di 29 anni ora ricoverato in quarantena allo Spallanzani di Roma. Gli altri italiani rimpatriati da Whuan sono 55 e sono in quarantena a Cecchingola. Nonostante l’ansia iniziale, ora si dicono vicini al ragazzo e in attesa di notizie, anche da lontano. Questo perché i medici hanno praticato i tamponi faringei ed i risultati sono tutti negativi. Inoltre, tutti hanno avuto pochi contatti con il ragazzo che, prima di essere ricoverato, aveva una stanza singola.

Le condizioni degli altri 55 italiani

L’Oms per i 56 italiani rimpatriati da Whuan, aveva previsto dei test già prima di partire. Mancava soltanto il tampone faringeo che è stato eseguito soltanto in Italia. Un tampone che viene eseguito con cadenza di ogni 2 o 3 giorni.

Altri undici italiani sono ricoverati allo Spallanzani e tra loro, cinque attendono i test per il Coronavirus. Altri tre pazienti restano comunque sotto osservazione.

Dando un quadro generale della situazione i casi confermati in Italia sono soltanto tre: la coppia di turisti cinesi arrivata in Italia a fine gennaio, il ragazzo rimpatriato da Whuan. Nel mondo sale a 636 il numero delle vittime mentre il numero dei contagiati sale sempre di più.