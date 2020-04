Coronavirus, fermato per un controllo accoltella un carabiniere e sputa sull’altro: arrestato

Lo hanno fermato per appurare che fossero rispettati i decreti anti-contagio da coronavirus, ma un 48enne si è ribellato, aggredendo i due militari.

Controlli in strada durante l’emergenza coronavirus: due carabinieri aggrediti da un uomo, fermato durante un controllo.

Controlli anti-contagio

Un normale controllo in strada, per verificare che fossero rispettate le norme anti-contagio.

Un 48enne di Città di Castello non ha affatto gradito quel fermo da parte di due carabinieri nella centralissima via Diaz. Così, come evidenzia anche Fanpage, l’uomo, che transitava a piedi, ha prima cercato di scappare.

Non riuscendoci, ha aggredito i due uomini dell’Arma, che gli avevano chiesto di comprovare le reali motivazioni dell’uscita. Messo alle strette, l’uomo ha accoltellato alla mano sinistra uno dei due militari, poi ha sputato sull’altro.

Una reazione violenta, che gli è costata le manette. I due militari lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni dolose e violenza.

L’uomo, un 48enne con precedenti penali, sarà processato con rito direttissimo. La prognosi per il militare ferito alla mano sinistra è di 10 giorni. Per l’altro carabiniere, invece, è scattato il protocollo sanitario per escludere un possibile contagio da coronavirus.

Usati i droni a Napoli

Intanto, continuano i controlli anti-contagio sul territorio nazionale. A Napoli, i Carabinieri hanno utilizzato i droni per perlustare la zona di Pozzuoli e di Fuorigrotta, dopo i primi controlli nel territorio di Secondigliano.

Diverse pattuglie sono rimaste in strada per verificare che auto e pedoni avessero legittimità per transitare durante l’emergenza coronavirus.

I controlli proseguono ancora su tutto il territorio nazionale. Le persone trovate fuori casa senza una reale motivazione, che sia legata a necessità di salute o per acquisti improrogabili, subiscono una sanzione che va dai 400 euro ai 3.000.

Controlli anche negli eseercizi commerciali, per appurare che si rispettino distanze di sicurezza e norme anti-contagio.