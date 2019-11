Carabiniere ucciso, spunta la nuova intercettazione che incastra Elder

Continuano serrate le indagini sul Carabiniere ucciso Mario Cerciello Rega e ora, spunta l’intercettazione che incastra Lee Elder

L’intercettazione incastra Lee Elder e fa cadere tutto quello detto sino ad ora sul carabiniere ucciso Mario Cerciello Rega.

Rito abbreviato per Elder e Hjorth?

I due ragazzi americani sono in carcere accusati di omicidio nei confronti del povero Mario Cerciello Rega – aggredito con 11 coltellate nella zona Prati di Roma.

Sin da subito hanno negato di sapere che i due uomini fossero Carabinieri e di aver aggredito loro per paura che fossero pusher, mandati da Brugiatelli per picchiarli o altro.

I Pm hanno chiesto il rito abbrevviato per i due ragazzi, a pochi momenti dal processo che li vedrà davanti ad un Giudice per rispondere dell’omicidio e dell’aggressione contro il collega Andrea Varriale.

Versioni dopo versioni ora spunta una intercettazione che incastra Elder e – di conseguenza – anche il suo complice Hjorth.

L’intercettazione che incastra Elder

Gli investigatori hanno intercettato una conversazione di Elder che risale al 2 agosto, a pochi giorni dal suo arresto, mentre parla con il padre e l’avvocato penalista americano. Lo stesso è arrivato in carcere come amico di famiglia e mai nominato legale di fiducia – per questo motivo l’intercettazione è stata aggiunta tra gli elementi utilizzabili come evidenzia La Repubblica.

Le parole di Elder sono chiare:

“I saw two cops…(ho visto due sbirri) e poi ci hanno fatto vedere il loro tesserino velocemente”

Una frase che incastra i due giovani, che hanno sempre sostenuto il contrario:

“uno più basso, in direzione opposta. sono venuti da dietro e la macchina militare era qui”

Ha poi continuato descrivendo la situazione, dicendo che i due si sono avvicinati e se li è trovati davanti a circa un metro di distanza:

“quello più basso che mi ha attaccato era massiccio. mi picchiava…io ho estratto il mio coltello e l’ho colpito due volte alla gamba”

Successivamente le altre coltellate hanno ucciso Rega, mentre Varriale lotta con Hjorth e non riesce a divincolarsi per salvarlo.