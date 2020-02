Coronavirus, due bambini di 4 e 8 anni in quarantena allo Spallanzani

Ci sono due bambini in quarantena allo Spallanzani di 4 e 8 anni, per sicurezza e per essere sottoposti al test sul coronavirus. Ecco i primi aggiornamenti

Due bambini sono stati portati all’ospedale Spallanzani per effettuare tutti i doverosi controlli dopo essere arrivati da Wuhan sul coronavirus.

Le condizioni di salute dei due bambini ricoverati allo Spallanzani

Sono 56 gli italiani che sono ritornati da Wuhan e due bambini di 8 e 4 anni sono ora stati trasportati allo Spallanzani per sicurezza. I due bimbi presentano qualche linea di febbre e il loro trasferimento è dovuto a questioni di sicurezza massima nei loro confronti e in quelli di tutto il gruppo.

Sono stati accompagnati dal papà e il bollettino medico ultimo uscito ha evidenziato:

“sono in corso i testi i cui esiti saranno dati non appena disponibili”

I medici hanno sottolineato che i due bambini si trovano in buone condizioni di salute e sono seguiti dall’equipe di professionisti dell’Ospedale Pediatrico del Bambin Gesù.

I casi sospetti all’ospedale Spallanzani

In queste ore di massima allerta e paura, l’ospedale fa sapere che i vari sospetti di infezione sono risultati tutti negativi. Lo è anche il test che è stato inviato per precauzione da Cecchignola sulla donna che presentava qualche sintomo, così come quello della coppia che era in un pronto soccorso

“non ha la febbre l’italiano ricoverato con l’infezione confermata da coronavirus, che continua la terapia virale”

Le venti persone che hanno invece avuto dei contatti con i coniugi cinesi ricoverati in terapia intensiva, restano in quarantena.