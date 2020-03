Emergenza Coronavirus: supermercati presi d’assalto dopo il decreto

Emergenza Coronavirus: dopo il decreto si sono formate lunghe file ai supermercati

Dopo l’estensione delle limitazioni dalle zone rosse a tutta l’Italia la gente ha cominciato a prendere d’assalto i supermercati per approvvigionarsi dei generi alimentari.

Dopo l’annuncio del decreto del presidente del Consiglio Conte che da stamani mattina estende le misure della “zona arancione” a tutta Italia, le nuove misure vietano gli spostamenti se non per motivi di lavoro, per necessità o per motivi di salute.

Tuttavia, il Governo non ha previsto la chiusura dei negozi di generi alimentari, che continueranno a rimanere aperti.

Le limitazioni ai movimenti di persone, estese a tutto il territorio nazionale, non riguardano la necessità di uscire di casa per andare a fare la spesa.

Dopo l’annuncio delle estensioni delle limitazioni a tutta l’Italia, moltissimi cittadini hanno preso d’assalto i supermercati provocando lunghe code.

Come riporta La Repubblica, nella Capitale, al Todis di via Tuscolana i commessi dell’esercizio commerciale prestano attenzione al flusso di clienti che entra nell’esercizio.

Si impone la distanza di sicurezza all’interno dei supermercati e si impone l’uso di guanti al reparto di ortofrutta.

All’interno dei supermercati i carrelli girano pieni di alcol, disinfettanti, amuchina, saponi, latte, zucchero, pasta, patate e tutte le provviste necessarie.

Anche a Napoli si fanno scorte, carrelli pieni, code e assalto ai forni.

Emergenza Coronavirus: Palazzo Chigi invita i cittadini a non assaltare i centri commerciali

Dinanzi alla corsa sfrenata ad approvvigionarsi di generi alimentari, una nota del Governo sottolinea che:

“Non è necessario e soprattutto è contrario alle motivazioni del decreto, legate alla tutela della salute e a una maggiore protezione dalla diffusione del Covid-19, affollarsi e correre ad acquistare generi alimentari o altri beni di prima necessità”.

Non essendo in un periodo di carestia, è bene evitare di prendere d’assalto i supermercati ed evitare affollamenti.

Ancora una volta l’Esecutivi chiarisce a tutti gli italiani che è necessario rimanere a casa.

Gli spostamenti all’interno del territorio nazionale sono consentiti per motivi di lavoro, salute e per altre ragioni.

Nei prossimi giorni sarà possibile fare la spesa di generi alimentari, quindi, è bene NON PRENDERE D’ASSALTO I SUPERMERCATI.