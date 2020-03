Giuseppe Conte, “Ce la faremo siamo forti”: cosa ha dichiarato il Premier sulla situazione critica per il coronavirus

Il Premier si è espresso poco fa sulla situazione coronavirus che appare sempre più critica nel nostro Paese, ecco cosa ha dichiarato Giuseppe Conte.

La situazione in Italia appare sempre più critica per l’emergenza coronavirus. In seguito all’ultimo decreto varato per cercare di arginare il contagio il Premier Giuseppe Conte ha spiegato alcuni punti a La Repubblica, vediamo cosa ha dichiarato.

Secondo Giuseppe Conte non serve fare previsioni

La situazione dell’emergenza da Covid-19 non pare migliorare nel nostro Paese portandoci al secondo posto nel mondo dopo la Cina per numero di decessi e contagi.

I numeri parlano chiaro, con 6387 malati 366 morti e 622 guariti come riporta La Repubblica.

Il Premier Giuseppe Conte è tornato ad esprimersi sulla situazione e la sua opinione è che sia inutile cercare di prevedere come evolverà ma è necessario intervenire con coscienza civica per arginare il problema.

“Adesso è difficile fare previsioni…Siamo di fronte ad un virus nuovo…”

Le fughe di notizie sul decreto, cosa accadrà in futuro

La firma dell‘ultimo decreto del governo che amplia le zone soggette a limitazione degli spostamenti e di apertura di scuole ed esercizi pubblici a tutta la Lombardia e ad altre 14 provincie del Nord è stata preceduta da una fuga di notizie che ha creato numerosi problemi.

Il fuggi fuggi caotico da Milano e da altre città del Nord che si è registrato nelle scorse ore infatti potrebbe aver messo a rischio il contenimento del contagio.

Il Presidente del Consiglio ha specificato che la fuga di notizie non è arrivata da Palazzo Chigi ma è intollerabile e non deve più accadere:

“Chi ha fatto circolare la bozza ha commesso un atto irresponsabile…” “D’ora in poi adotteremo contromisure severe affinchè non si ripeta più”

Quali gli obiettivi futuri del governo?

Il Premier specifica poi a La Repubblica che il governo è tutt’ora al lavoro in maniera intensiva e concentrata per trovare misure per combattere il virus.

“Due obiettivi da raggiungere: contenere la diffusione del virus e potenziare le strutture sanitarie”

Uno dei problemi principale è infatti rappresentato dalla situazione dei contagi che può mandare in tilt il sistema degli ospedali, ma Conte pensa che l’Italia potrà reggere alla sfida.

Su Instagram ha citato Winston Churchill: