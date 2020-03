Coronavirus, donna muore durante il parto insieme al suo bambino

Positiva al coronavirus, una 37 enne spagnola è morta mentre partoriva. Anche il neonato non ce l’ha fatta.

La tragedia è avvenuta a La Coruña in Spagna, una delle nazioni europee più colpita dal coronavirus.

Morti madre e bambino

L’emergenza coronavirus ormai miete vittime di tutte le età. In Spagna, uno dei paesi europei più colpiti dal virus, ad oggi, sono morte 6737 persone. I contagiati, invece, sono superiori agli 80mila. I guariti sono oltre 14700. A La Coruña in Spagna, una donna di 37 anni è deceduta mentre partoriva il suo bambino che è morto a sua volta. A seguito di una febbre alta, la donna è stata ricoverata e le è stato praticato il parto cesareo.

Le tristi morti sono avvenute all’Hospital Materno Infantil Teresa Herrera della città. Oltre alla febbre, la donna aveva manifestato un altro sintomo ovvero una forte diarrea. Le sue condizioni erano critiche perciò è stata subito portata in sala operatoria e sottoposta a tampone.

La donna aveva patologie pregresse che hanno, probabilmente, complicato il parto. Il marito e padre del bambino non ha contratto il coronavirus.

Coronavirus e gravidanza

Non si conoscono ancora le conseguenze che il virus ha sulle donne in stato interessante. Alcune ricerche, però, avrebbero fatto appurare che, se la madre è positiva, spesso il neonato non lo è. La ricerca è stata condotta negli ospedali di Whuan. l’Iss ha dichiarato che i bambini sono nati sani poiché il virus non è passato nel liquido amniotico e nemmeno nel sangue neonatale. Per questo motivo, ad oggi, non sono stati evidenziate trasmissioni verticali del virus SARS-COV-2.

Nei casi in cui il parto vada bene, inoltre, i medici raccomandano l’allattamento al seno con tutte le precauzioni prescritte dal Ministero della Salute.