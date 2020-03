Coronavirus: tutto quello che le donne in gravidanza devono sapere

Il coronavirus spaventa soprattutto le donne in gravidanza. Con questo articolo, cercheremo di rispondere alle domande più comuni.

Il coronavirus in gravidanza ma anche se si allatta, può spaventare parecchio.

Gravidanza e coronavirus

Il coronavirus spaventa anche le donne in gravidanza che temono per la loro salute e per quella del loro piccolo. Anche le neo mamme che allattano al seno il proprio bambino hanno tante domande.

In realtà, secondo l’ISS ed altre fonti ufficiali come il Policlinico di Milano, le neo e le future mamme possono essere abbastanza serene se si attengono alle regole dettate dal governo.

Stando ai dati ad oggi disponibili, le donne in gravidanza che hanno contratto il coronavirus si sono riprese o comunque sono state asintomatiche. Nello specifico, sulle prime 19 donne risultate positive al virus, l’Iss ha dichiarato che i bambini sono nati sani poiché il virus non è passato nel liquido amniotico e nemmeno nel sangue neonatale. Per questo motivo, ad oggi, non sono stati evidenziate trasmissioni verticali del virus SARS-COV-2.

Tre college inglesi hanno condotto una ricerca. Si tratta del Royal College of Pediatricians and Health, del Royal College of Obstetricians and Gynecologists e del Royal College of Midwives. Gli studiosi hanno reso noto che, secondo il loro studio, non ci sono rischi di trasmissione della malattia al bambino portato in grembo. Le osservazioni sono state condotte in Cina su 147 future mamme, 64 erano risultate positive al virus, 82 erano in osservazione mentre una era asintomatica. Soltanto l’1% di loro era malata gravemente mentre l’8% presentava dei sintomi gravi.

Anche in Italia, una mamma non ha trasmesso il virus al suo bambino partorendolo.

I consigli per l’allattamento

Per le neomamme i consigli sono quelli dettati dal Governo: lavarsi spesso le mani, sia con acqua e sapone che con un gel igienizzante; preservare il proprio bambino evitando i contatti sociali (la distanza sociale è diventata ormai obbligatoria); evitare di portare le mani in viso se non sono pulite.

Se allatti, non c’è nessun alimento migliore per il tuo bambino e non c’è nessun motivo per cui devi smettere, nemmeno il coronavirus. Perciò, nell’allattare il tuo bambino, la Leche League, se sei malata indossa una mascherina ma continua l’allattamento anche se devi andare in ospedale. Se proprio non ce la fai, tiralo con l’aiuto di un tiralatte. Non c’è alimento migliore per proteggerlo.

Per qualsiasi informazione e dettaglio rivolgersi sempre al proprio medico di fiducia o alle autorità competenti in materia.