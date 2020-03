Coronavirus, divieto di spostamento dal proprio comune: le disposizioni

Sono tantissime le nuove misure restrittive per il coronavirus. Ma ora è anche vietato spostarsi dal proprio comune: quali sono le disposizioni?

Le nuove misure restrittive per evitare il contagio da coronavirus sono essenziali: ma come funziona? Non ci si può più spostare dal proprio comune di residenza?

Divieto di spostamento: come funziona

Una ordinanza che è stata adottata dal Ministero della Salute e Ministero dell’Interno detta che:

“È vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblico o privato in un comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, urgenza, salute”

Una ordinanza che sarà valida sino a nuove disposizioni e entrata del nuovo decreto del Premier Conte. Una misura indispensabile per evitare che i contagi continuino ad aumentare in tutta Italia e ci siano spostamenti dal Nord al Sud, come già accaduto.

Roberto Speranza e Luciana Lamorgese hanno firmato questa ordinanza soprattutto per evitare le fughe e questa misura è ora contenuta del decreto che oggi verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Ministro Speranza ha evidenziato:

“sono giorni cruciali. bisogna ridurre al minimo gli spostamenti. chi non andrà più a lavoro è necessario resti a casa e aiuti tutte le persone che invece devono andare a lavorare”

Proprio per questo motivo sono stati molti i viaggiatori che sono stati bloccati alla Stazione Centrale di Milano e che cercavano di prendere i treni per Napoli e Salerno. Una decina di loro non avevano i requisiti necessari per partire, dopo un controllo della temperatura e autocertificazione, nonché dei documenti personali.

Molte le Regioni che hanno già chiuso il territorio, sia in entrata e sia in uscita al fine di contenere il più possibile il propagarsi dell’epidemia.