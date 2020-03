Coronavirus, le novità del Decreto Legge: sospensione bollette e canone Rai

Il governo ha approvato venerdì 28 febbraio il Decreto Legge che ha la finalità di contrastare gli effetti della diffusione del coronavirus.

Il Consiglio dei Ministri ha disposto la sospensione delle bollette di luce, gas, acqua e rifiuti fino al prossimo 30 aprile per i Comuni interessati dal contagio coronavirus.

Se inizialmente il provvedimento aveva ipotizzato una sospensione di 6 mesi, ora ARERA ha previsto uno stop più limitato nel tempo.

La misura era già stata adottata anche in occasione dello sciame sismico che ha colpito negli ultimi anni alcune aree del Paese.

ha sottolineato Stefano Besseghini, Presidente dell’ARERA, intervistato dal Sole24ore.

La sospensione temporanea fino al 30 aprile dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere si applica nei confronti di consumatori e imprese.

Essa produce effetti sull’equilibrio complessivo del sistema.

“A differenza di altre emergenze, come alluvioni e terremoti, non ci sono danni strutturali alle utenze e la continuità del servizio è assicurata. L’elemento da valutare in questi casi, come si sta facendo, è limitato ai rapporti contrattuali tra gestori e utenti e alle misure di riconoscimento della parte economica”,