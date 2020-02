Coronavirus: via libera al decreto con le misure economiche urgenti

Coronavirus: approvato dal Governo Decreto sulle zone “rosse”

Dopo oltre tre ore e mezzo, il Consiglio dei Ministri, riunitosi ieri sera alle 19.30 a Palazzo Chigi, ha varato il decreto sulle ‘zone rosse’ per il sostegno alle imprese e alle famiglie per l’emergenza coronavirus.

“Abbiamo subito messo in campo le misure a tutela della salute dei cittadini e l’Organizzazione Mondiale della Sanità ne ha riconosciuto l’efficacia”,

ha annunciato il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro.

Sono state introdotte norme a favore del mondo produttivo in modo tale che le Regioni più colpite ed interessate dal contagio coronavirus possano ripartire.

“Il principio della massima precauzione ci ha consentito di agire in maniera tempestiva e arginare il più possibile il fenomeno”,

ha aggiunto il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro.

Sul piano economico viene dato un aiuto alle famiglie, alle imprese ed ai lavoratori nelle zone interessate.

Stop a bollette e assicurazioni

Per i residenti delle zone in quarantena è stato previsto lo stop per due mesi al pagamento delle bollette di luce, gas e rifiuti e sospensione fino al 30 aprile delle assicurazioni.

Sono stati sospesi anche il pagamento delle cartelle esattoriali e delle rate dei mutui per 12 mesi.

Fondo di Garanzia è stato rifinanziato

È stato rifinanziato per 50 milioni nel 2020 il Fondo centrale di garanzia per le PMI in modo tale da far fronte ai maggiori oneri per le garanzie.

Le PMI che non hanno sede nella zona rossa, ma in zone limitrofe o appartenenti “a una filiera particolarmente colpita” possono accedervi a titolo gratuito.

Nessuna decurtazione del trattamento economico accessorio per i periodi di assenza per malattia.

Norma “salva anno scolastico”

Nel decreto sul coronavirus approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri è spuntata anche una norma ‘salva anno scolastico’.

Ciò consente di evitare che gli studenti perdano un intero anno se la chiusura dei plessi scolastici dovesse protrarsi a lungo.

Fondo rotativo per le imprese agricole

È stato istituito anche un fondo rotativo per mutui a tasso zero per gli imprenditori agricoli in difficoltà.