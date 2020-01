Coronavirus, i sintomi più evidenti: il contagio molto facile, ecco come difendersi dal virus

Perché si chiama coronavirus? E come si trasmette da persona a persona? Cerchiamo di fare chiarezza su questo nuovo allarme sanitario, iniziato dalla Cina.

Un nuovo ceppo di un coronavirus mortale è stato identificato in Cina, che ha causato la morte di oltre 20 persone e infettandone altre centinaia in sole tre settimane.

Le autorità sanitarie globali stanno ora cercando di coordinare la loro risposta per impedire che si diffonda in tutto il mondo ed impedire una ripetizione dell’epidemia di SARS del 2002, in cui morirono 774 persone.

Quante persone sono state infettate?

Tra il 31 dicembre e il 22 gennaio, le autorità cinesi hanno finora diagnosticato oltre 600 casi del nuovo coronavirus, secondo il ministro della sanità francese Agnès Buzyn.

Nel frattempo, oltre 100 persone sono state ricoverate in ospedale con sintomi gravi.

La Thailandia ha riportato due casi di virus mentre Giappone, Corea del Sud e Taiwan ne hanno segnalato uno ciascuno. Tutti hanno coinvolto persone che avevano recentemente visitato la Cina.

Al di fuori dell’Asia, gli Stati Uniti hanno anche riportato il proprio primo caso di virus in un paziente recentemente tornato da Wuhan, in Cina.

Da dove viene il virus?

La maggior parte dei casi è stata segnalata a Wuhan, una città di 11 milioni di persone nella provincia cinese centrale di Hubei.

“La maggior parte dei casi di polmonite rilevati ha riferito di aver visitato il mercato all’ingrosso dei frutti di mare di Wuhan Huanan recentemente prima dell’insorgenza della malattia“, ha dichiarato il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC).

Ha inoltre segnalato che alcuni casi hanno riportato un’esposizione ad altri mercati e che alcuni casi non hanno avuto collegamenti diretti con un mercato.

Quali sono i sintomi?

Questo nuovo virus può, nei casi più gravi, causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave e insufficienza renale.

I segni comuni dell’infezione includono sintomi respiratori, febbre, tosse, respiro corto e difficoltà respiratorie.

Arnaud Fontanet, un ricercatore dell’Istituto Pasteur, ha dichiarato all’agenzia di stampa AFP che si tratta della settima varietà identificata di coronavirus che colpisce l’uomo.

Questi virus prendono il nome da capsule proteiche che formano una corona.

Geneticamente, il nuovo virus – provvisoriamente chiamato “2019-nCOV” – è simile all’80% alla sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

La SARS si diffuse rapidamente nel 2002 e nel 2003, causando la morte di quasi 800 persone. Gli esperti ritengono che questo nuovo virus sia leggermente più debole della SARS.

Come viene trasmesso il virus?

“I coronavirus sono zoonotici, nel senso che sono trasmessi tra animali e persone“, ha spiegato l’OMS in una dichiarazione.

La SARS fu trasmessa dai gatti civet agli umani, ad esempio, infettando 8.000 persone in 30 paesi.

Nel frattempo, la sindrome respiratoria del Medio Oriente (MERS-CoV) è stata trasmessa dai cammelli dromedari all’uomo.

Durante l’epidemia del 2012, che ha avuto origine in Arabia Saudita e che, poi, si è diffusa in 26 paesi, sono morte 567 delle oltre 1.500 persone infette.

Il coronavirus può diffondersi in tutto il mondo?

Le autorità cinesi hanno confermato che il nuovo ceppo potrebbe essere trasmesso da uomo a uomo, il che aumenta la probabilità di diffusione del virus.

La Cina rimane la più colpita dall’epidemia. Wuhan, l’epicentro, ne ha sopportato il peso con alcuni casi in altre grandi città tra cui Shanghai e Pechino.

Per questo motivo, sono state bloccate anche le partenze dei vari cittadini cinesi verso altre zone proprio in via preventiva, al fine di non far diffondere a macchia dolio il virus.