Coronavirus, coppia cinese allo Spallanzani si aggrava: ecco le loro condizioni di salute

Coronavirus, non arrivano buone notizie dallo Spallanzani sulla coppia cinese di turisti ricoverata per il virus. Intanto, si registra il primo caso in Belgio.

Cresce il numero dei contagi del Coronavirus. In queste ore si è registrato il primo caso in Belgio ed un morto ad Hong Kong.

Turisti affetti da Coronavirus a Roma: le loro condizioni sono critiche

Il Coronavirus che ha colpito i due turisti cinesi in visita a Roma ha fatto sì che le condizioni di salute della coppia si aggravassero. I due, attualmente ricoverati all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, hanno avuto un aggravamento. In particolare, si è registrata una difficoltà dei due a respirare. Per questo motivo, sono stati trasferiti in terapia intensiva. La comunicazione è arrivata attraverso il Bollettino della Direzione Sanitaria dell’ospedale. Come si legge da Il Messaggero, sul Bollettino si evince anche che:

“Le attuali condizioni cliniche sono quindi compromesse ma stazionarie, per cui i medici che li hanno in cura si riservano la prognosi”.

Il virus nel mondo

In Cina, intanto, sono state diffuse le linee guida per trattare il virus ed evitarne la diffusione. In particolare, nella provincia di nordest che prende il nome di Heilongjiang, è stata prevista la pena di morte per chi non le rispetta.

Ad Hong Kong un uomo di 39 anni è morto per il virus all’Ospedale Princess Margaret. Sale a 425 il numero di morti per il virus in Cina mentre sono 20 mila le persone contagiate.

Intanto, in Europa, si registra un altro caso di Coronavirus accertato, questa volta in Belgio. Il soggetto in questione è uno dei nove belgi tornato da Wuhan domenica scorsa. Al momento è monitorato ma il virus è in incubazione.