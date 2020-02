Coronavirus, allo Spallanzani in corso i test su un paziente: è in gravi condizioni

Coronavirus, allo Spallanzani in corso i test su un paziente: è in...

Emergenza coronavirus, allo Spallanzani di Roma un paziente si è presentato in gravissime condizioni e sono in corso i test per verificare se ci sia o meno la presenza del virus.

Coronavirus a Roma, dopo i due pazienti ricoverati allo Spallanzani ora un nuovo caso sospetto di una persona in gravissime condizioni. Ecco i primi aggiornamenti

Aggiornamento 15.30

L’uomo che attualmente si trova nel reparto rianimazione dello Spallanzani è risultato negativo al test sul coronavirus. A comunicarlo una nota dell’assessorato alla Sanità e Integrazione della Regione Lazio:

“Ci è stato appena comunicato che il paziente straniero è risultato negativo ai test”

Paziente grave allo Spallanzani di Roma

Sono in corso dei test su un paziente che si è arrivato all’ospedale nella serata di ieri in gravissime condizioni. Come si evince dai vari media e come riferito dall’Istituto stesso la persona di origini straniere è ora nel reparto rianimazione.

L’istituto ha riferito che la persona in questione è

“in condizioni compromesse e in rianimazione”

I medici stanno effettuando tutti i test del virus cinese e sono in attesa dei risultati.

Le condizioni di salute dei due pazienti cinesi

Intanto i due pazienti cinesi sono in condizioni stazionarie. Come si evince infatti presentano una polmonite virale

“con interessamento alveolo interstiziale bilaterale”

