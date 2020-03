Coronavirus, in Campania arriva l’esercito. De Luca: “Serve repressione contro gli irresponsabili”

Il presidente Vincenzo De Luca ce l’ha fatta. In Campania arriva l’esercito per controllare che i cittadini rispettino i divieti per il contenimento del coronavirus.

L’esercito italiano pronto ad aiutare le forze dell’ordine nei controlli in strada. In Campania, intanto, le vittime del coronavirus continuano a salire.

L’esercito in Campania

Alla fine il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ce l’ha fatta: in Campania arriverà l’esercito per controllare che i cittadini rispettino le norme anti-contagio emanate dal governo.

Come riporta anche Fanpage, De Luca ha avuto un colloquio telefonico con il premier Conte, il Ministro dell’Interno Lamorgese e con il Ministro della Difesa, Guerini. Duranta la telefonata, il presidente della Regione ha chiesto il supporto dell’esercito per contrastare i comportamenti vietati ed evitare che in Campania si raggiunga il picco dei contagi del coronavirus.

De Luca aveva già scritto per due volte al presidente del Consiglio chiedendo la possibilità di far scendere i militari in strada e controllare che i cittadini campani seguissero le direttive del governo.

Nel pomeriggio di ieri, durante l’ultimo contatto telefonico, il Presidente della Regione ha avuto l’ok dai 3 Ministri: in Campania arriveranno i militari. Ad annunciarlo, lo stesso presidente regionale, che ha pubblicato una lunga nota sul suo profilo Facebook ufficiale.

I numeri della Campania

De Luca ha sottolineato che sarà un contributo importante quello dell’esercito, necessario per dare un segnale forte ai cittadini.

“Vi sono aree in cui è necessario dare un segnale di fermezza e anche di repressione rispetto a comportamenti irresponsabili”.

Sono ancora troppi, infatti, gli assembramenti e le persone che scendono in strada senza una reale necessità. Solo ieri a Napoli si sono registrate 57 denunce per violazione delle norme anti-contagio.

Numeri preoccupanti che hanno portato il presidente alla richiesta di un aiuto militare per aumentare i controlli e reprimere i comportamenti irresponsabili.