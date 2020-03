Coronavirus in Campania, De Luca annuncia: “Quarantena obbligatoria per chi passeggia senza motivo”

Coronavirus in Campania, De Luca annuncia: “Quarantena obbligatoria per chi passeggia senza...

Le misure per contrastare il coronavirus in Campania diventano ancora più stringenti. Il presidente De Luca ha infatti annunciato la quarantena obbligatoria per chiunque passeggi in strada senza motivo.

Vietato passeggiare: Vincenzo De Luca lancia una nuova misura per combattere il coronavirus in Campania.

L’annuncio del Presidente De Luca

Da oggi, per le strade della Campania, non si potrà più passeggiare senza motivo. È quanto disposto dal Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che, nella consueta conferenza stampa del pomeriggio, ha annunciato la nuova misura.

Come evidenzia anche Fanpage, il governatore sta annunciando quotidianamente misure sempre più drastice. Chiunque sarà beccato a passeggiare in strada senza motivo, sarà sottoposto a due settimana di quarantena obbligatoria.

È plausibile che, a breve, nelle strade della Campania e non solo possa scendere l’esercito per scoraggiare la mobilità non necessaria.

Durante la conferenza, De Luca ha mostrato quello che potrebbe essere lo scenario del contagio nel prossimo mese, quando in Campania è previsto un picco di contagi.

Secondo il governatore, si renderà necessario anche un lavoro di ricognizione di campi rom e centri di accoglienza, perché, almeno per il momento, non esiste alcuna vigilanza in queste due realtà.

Verso la chiusura dell’aeroporto di Capodichino

Nei prossimi giorni è plausibile anche la chiusura dell’aeroporto di Napoli-Capodichino, come già avvenuto in altre città. Lo scalo campano dovrebbe restare aperto solo per il trasporto di merci.

Resta anche il grande problema delle mascherine, visto che la Turchia ha bloccato i carichi richiesti dall’Italia, mentre la Protezione Civile avrebbe requisito le forniture chieste ad un’azienda di bandiera.

Vincenzo De Luca ha fatto sapere che la regione è in contatto con alcune aziende che producono mascherine base, come sta già facendo il Veneto.

I dati del contagio in Campania, ad oggi, sono di: 222 casi positivi, di cui 14 ricoverati in terapia intensiva. Nella giornata odierna si sono registrati 42 casi in più rispetto a ieri.