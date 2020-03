Coronavirus, Boris Johnson positivo al tampone: “Insieme lo batteremo”

I contagi nel Regno Unito hanno superato gli 11mila casi con aumento dei morti. Il Premier Boris Johnson ha fatto sapere su twitter di essere risultato positivo al coronavirus, ora è in isolamento ma assicura che continuerà a lavorare.

La pandemia da Covid-19 come nelle previsioni dell’Oms sta diffondendosi in tutto il mondo e mentre in Cina la situazione pare migliorata al punto che si sta tornando a riaprire attività e socializzazione, in altri Stati la situazione è critica.

Alcuni Paesi europei e non solo che inizialmente avevano forse sottovalutato la velocità di diffusione dei contagi ora stanno applicando le medesime misure di contenimento italiane.

Nel Regno Unito il numero dei contagi ha superato quota 11mila con 578 morti come rivela il Ministero della Sanità britannico con un aumento del +115% nella giornata di ieri 26 marzo.

Anche la Famiglia Reale è stata colpita con la positività del Principe Carlo e le proteste di medici ed infermieri a cui il Sistema Sanitario Nazionale ancora non fornisce guanti e mascherine dà idea dell’emergenza in atto.

L’esempio di chiusura totale attuato dall’Italia aveva inizialmente raccolto critiche da parte del governo britannico parlando solamente di un generico “social distancing” come riporta agensir.

Di questa mattina è un aggiornamento che arriva proprio dal Primo Ministro britannico.

Su Twitter Boris Johnson ha annunciato di essere risultato positivo al tampone per il coronavirus e di trovarsi in isolamento.

Hanno annunciato i suoi collaboratori da Downing Street.

Johnson ha twittato:

Il Premier ha concluso con uno speranzoso:

Nel frattempo i cittadini britannici prendono ad esempio l’Italia con i canti e gli applausi dai balconi di quanti si trovano in isolamento proponendo domenica 26 marzo:

“La giornata dell’applauso, per mostrare solidarietà… ad infermieri e dottori in prima linea in questa guerra”

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020