Positivo al Coronavirus: il Principe Carlo, salute a rischio anche per la...

Il Principe Carlo è risultato positivo al Coronavirus. Paura anche per la salute della Regina Elisabetta, tutti i dettagli rivelati dai tabloid inglesi poche ore fa

In questi ultimi giorni Buckingam Palace è al centro dei riflettori per alcune tragiche circostanze.

In primis come è trapelato dalle mura della Residenza Reale Inglese, il Principe Filippo sarebbe venuto a mancare in questi ultimi giorni.

La al proposito, Regina Elisabetta terrebbe per se il terribile segreto perchè dato lo Stato di Emergenza per il Coronavirus, il funerale rappresenterebbe un pericolo per l’intera comunità configurandosi in un enorme assembramento di persone.

In secondo luogo secondo quanto rivelano i tabloid britannici, il Principe Carlo è risultato positivo al tampone per riscontrare il contagio da Coronavirus. Ecco quali sono le condizioni del padre dei Principi Harry e William.

Principe Carlo positivo al Coronavirus: ‘Sua Altezza ha mostrato i sintomi’

C’è forte preoccupazione per il Principe del Galles, 71 anni. Secondo quanto rivelato da Telegraph, e quanto dichiarato da un portavoce di Clarence House, il Principe Carlo avrebbe manifestato i sintomi causati dal Covid-19 seppur in forma lieve, ciò nonostante c’è agitazione in Scozia, appartenendo lui ad una categoria fortemente a rischio data l’età.

E’ categoricamente impossibile tuttavia stabilire da chi possa essere stato contagiato dato ‘l’elevato numero di incarichi che ha svolto nel suo ruolo pubblico nelle ultime settimane’.

A rischio la salute della Regina Elisabetta

Secondo quanto riportato dalle pagine di Telegraph, l’ultimo incontro col figlio Carlo, risalirebbe al 12 Marzo, un periodo stimato come precedente al contagio.

Ma chiaramente tutti temono per la salute della Regina Elisabetta, la quale è comunque tra le categorie a rischio. Attualmente secondo l’ultimo comunicato si troverebbe a Windsor.

E Camilla Parker? Pare che dopo la dichiarata positività al virus del suo consorte, anche lei si sia sottoposta al tampone il quale è risultato però fortunatamente negativo. Per tale ragione i due vivono ora in Isolamento nella loro casa in Scozia.