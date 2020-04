Coronavirus, bollettino del 3 aprile: 77 i medici deceduti

Pubblicato il nuovo bollettino della Protezione Civile, per aggiornare quotidianamente i cittadini sull’emergenza coronavirus.

Ancora decessi tra i camici bianchi. Intanto, arriva il bollettino del 3 aprile sui nuovi contagi da coronavirus.

Ancora decessi tra i camici bianchi

Non si ferma la strage dei camici bianchi nell’emergenza coronavirus. Come segnala anche Tgcom24, finora sono 77 i medici deceduti dopo essere stati contagiati dal Covid-19.

Gli ultimi due che hanno perso la vita sono stati Dominique Musafiri, medico di famiglia e Riccardo Paris, cardiologo.

Intanto, il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha fatto sapere che dall’inizio dell’emergenza, sono questi i primi giorni in cui gli ospedali, soprattutto quelli lombardi, iniziano ad avere un po’ di respiro.

Nessuna data certa sul termine del lockdown, ma è plausibile che le misure vadano avanti per tutto il mese di aprile. Tutto dipenderà dall’andamento della curva dei contagi, che sta lentamente calando.

Dopo questa prima fase emergenziale, seguirà la cosiddetta fase 2. In questo secondo step, ripartiranno alcune attività, ma si dovranno mantenere le dovute distanze e saranno necessari nuovi comportamenti sociali.

Sarà una fase in cui il virus non sarà ancora stato debellato, ma si dovrà raggiungere un basso indice di contagio. Quando l’indice di contagio scenderà al di sotto del valore 1, cioè quando una persona positiva al Covid-19 potrebbe contagiare potenzialmente, meno di un altro soggetto, allora la fase 2 potrà dirsi conclusa.

Il bollettino del 3 aprile

Nuovo appuntamento con il capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, che ha dato lettura degli ultimi dati sul coronavirus in Italia.

Nella giornata di ieri il numero dei decessi registrato è stato di 760, mercoledì scorso erano stati 727.

Il numero dei decessi registrato oggi è di 766.

In totale sono 85.388 gli attualmente positivi, con un incremento di 2.339 rispetto a ieri. Nella giornata di ieri l’incremento era stato di 2.477. Sono invece 1.480 in più rispetto a ieri i pazienti guariti. In totale, le persone guarite sono 19.758.

