Coronavirus, il bollettino del 2 aprile: a Pavia pazienti curati col sangue dei guariti

Pubblicato il nuovo bollettino della Protezione Civile sull’emergenza coronavirus in Italia. Intanto a Pavia, alcuni malati sono stati curati con il plasma dei guariti.

Il bollettino del 2 aprile sull’emergenza coronavirus.

Pazienti contagiati curati col sangue dei guariti

È entrata nel vivo la sperimentazione della plasmaterapia agli ospedali di Mantova e Pavia. Come riporta anche Tgcom24, nei due nosocomi lombardi gli operatori sanitari hanno iniettato il sangue dei pazienti guariti in 20 pazienti contagiati.

La sperimentazione sfrutta gli anticorpi sviluppati dai pazienti guariti. Gli anticorpi, detti neutralizzanti, hanno la capacità di legarsi all’agente patogeno e marcarlo.

I primi due donatori sono stati due coniugi, medici dell’ospedale di Pieve Porto Morone (Pavia), registrati tra i primi casi di contagio da coronavirus nella provincia lombarda.

L’idea della sperimentazione è partita da un’equipe dell’ospedale San Matteo di Pavia, guidata dal dottor Cesare Perotti.

A seguire poi anche il nosocomio di Mantova, che ha sviluppato in tempi rapidissimi un protocollo che, di norma, necessiterebbe di mesi.

Il momento in cui s’immette il sangue della persona guarita nel paziente contagiato avviene in un preciso stadio della malattia. La sperientazione avviene quando già si presenta scarsa ossigenazione e si necessita della ventilazione assistita, ma il paziente non è ancora intubato.

Il bollettino del 2 aprile

Anche questo pomeriggio, consueto appuntamento con il capo del Dipartimento della Protezione Civile, per gli aggiornamenti sul coronavirus in Italia.

Nella giornata di ieri il numero dei decessi registrato è stato di 727, martedì scorso erano stati 837.

Il numero dei decessi registrato oggi è di 760.

In totale sono 83.049 gli attualmente positivi, con un incremento di 2.477 rispetto a ieri. Nella giornata di ieri l’incremento era stato di 2.937. Sono invece 1.431 in più i pazienti guariti rispetto a ieri.