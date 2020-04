Il bollettino del 14 aprile sull’emergenza coronavirus in Italia. Non si ferma la conta dei decessi tra i camici bianchi.

Altri 6 medici deceduti

Non si ferma la lunga lista dei medici deceduti per contagio da Covid-19. Come riporta anche La Repubblica, altri 6 medici hanno perso la vita negli ultimi giorni.

Una lista interminabile, che non sembra ancora destinata a stabilizzarsi. Il totale dei morti tra i camici bianchi sale così a 115. Le ultime sei vittime sono: Fabio Rubino, medico palliativista, Sebastiano Carbè, medico in pensione, Giovanni Stagnati, odontoiatra, Giovanni Delnevo, cardiologo e Luigi Cirotti, medico di medica generale in pensione.

Otto invece i decessi registrati tra i farmacisti: l’ultima vittima è Reanna Casalina, di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo.

L’unico dato realmente positivo, secondo gli esperti, è quello dei pazienti in calo nei reparti di terapia intensiva.

Record di sanzioni nel giorno di Pasquetta, quando sulle oltre 200mila persone controllate, 16.545 sono risultate non in regola.

Nella giornata di ieri il numero dei decessi registrato è stato di 566. Nella giornata di domenica si erano registrate 431 vittime.

Il numero dei decessi registrato oggi è di 602.

Sale il totale dei pazienti guariti, che arrivano a 1.695 in più rispetto a ieri. In totale sono 37.130. Sono invece 104.291 gli attualmente positivi, con un incremento di 675 pazienti rispetto a ieri. Nella giornata di ieri l’incremento registrato era stato di 1.363 rispetto al giorno precedente.

Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva ormai da più di una settimana continua a diminuire, consentendo un alleggerimento nei reparti ospedalieri. Il decremento registrato oggi è di 74 pazienti rispetto a ieri.