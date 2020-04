Coronavirus, bollettino del 13 aprile: superati i 20.000 morti in Italia

Il bollettino del 13 aprile: la situazione aggiornata sull’emergenza coronavirus in Italia. Superati i 20mila decessi nel nostro Paese.

Superati i 20mila morti in Italia

Un bollettino di guerra quello dell’emergenza coronavirus in Italia. Nel nostro Paese, dall’inizio della pandemia, sono ormai stati superati i 20mila morti, 20.465 sono per l’esattezza le persone decedute per il contagio da Covid-19.

Il dato della Lombardia continua a preoccupare soprattutto il dato di Milano, dove i nuovi casi sono stati 296 in un solo giorno. Nella regione Veneto il presidente Luca Zaia ha deciso di togliere il limite dei 200 metri per l’attività motoria.

Intanto, è prevista per la giornata di domani una riunione straordinaria dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G7.

La Regione Lombardia ha fatto sapere che saranno effettuati 20mila test al giorno a partire dal prossimo 21 aprile. I primi saranno gli operatori sanitari e socio sanitari, soprattutto nelle province di Bergamo, Brescia, lodi e Cremona.

Il bollettino del 13 aprile

Anche questo pomeriggio il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha fatto il punto sull’emergenza coronavirus in Italia con i dati aggiornati alla giornata di oggi, 13 aprile.

Nella giornata di ieri il numero dei decessi registrato è stato di 431. Nella giornata di sabato si erano registrati 579 decessi.

Il numero dei decessi registrato oggi è di 566.

Sale il totale dei pazienti guariti, che arrivano a 1.224 in più rispetto a ieri. In totale sono 35.425. Sono invece 103.616 gli attualmente positivi, con un incremento di 1.363 pazienti rispetto a ieri. Nella giornata di ieri l’incremento registrato era stato di 1.984 rispetto al giorno precedente.

Il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva per l’ottavo giorno consecutivo continua a diminuire, consentendo un alleggerimento nei reparti ospedalieri. Il decremento registrato oggi è di 83 pazienti rispetto a ieri.