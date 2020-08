Coronavirus: balzo di nuovi positivi in Italia

Il bollettino odierno del coronavirus vede un balzo in avanti di nuovi contagiati in un sol giorno. Si tratta di 384 nuovi positivi e 10 morti.

A causa del coronavirus, il governo ha deciso di prorogare l’obbligo delle mascherine anche dopo il ferragosto.

In rialzo i nuovi positivi

Rispetto a ieri, i nuovi positivi al coronavirus sono 384 (ieri, 4 agosto, 190). I morti salgono del doppio, da 5 a 10. Intanto, il Consiglio dei Ministri ha deciso di prorogare lo stato di emergenza fino al 15 ottobre. I ricoverati in terapia intensiva restano stabili. Sono stati eseguiti 56.451 tamponi. L’unica regione in cui non sono stati registrati contagi è la Valle d’Aosta.

Oggi, 5 agosto, è stato deciso un emendamento bipartisan che regolamenterebbe un eventuale nuovo lockdown, per il quale occorrerà un decreto specifico.

La regione Lombardia ha registrato 138 nuovi positivi. 62 di questi, sono stati registrati in provincia di Mantova dove è esploso il nuovo focolaio. In Campania sono stati registrati 7 nuovi contagiati a Portici (Napoli) ma, il sindaco, ha precisato che non si tratta di un focolaio.

Il bilancio nel mondo

Secondo i dati raccolti dalla Johns Hopkins University, nel mondo si registrano oltre 18 milioni e mezzo di contagiati e 700000 mila deceduti.

In Spagna, in un sol giorno, si sono registrati 1800 nuovi positivi. Si tratta di un picco che non si registrava da giugno.

A New York, il sindaco De Blasio ha deciso di istituire dei check-point per regolamentare gli ingressi in città ovvero ponti e tunnel. A Chicago, invece, le lezioni riprenderanno, sì, ma a distanza. La decisione è stata presa a seguito del nuovo picco di contagi.