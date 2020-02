Coronavirus, 17enne con la febbre: rischia di restare a Wuhan

Il 17 enne bloccato a Whuan a causa del Coronavirus, ha manifestato la febbre. Per questo, è slittata la possibilità per lui di essere rimpatriato.

Nel frattempo, sono stabili le condizioni delle tre persone ricoverate allo Spallanzani per il Coronavirus.

Lo studente italiano a Whuan ha la febbre

Ha ancora la febbre il ragazzo italiano, di 17 anni, che si trova ancora a Wuhan. Attendeva di essere rimpatriato insieme ad altri otto italiani ma questa probabilità, per lui, sembra essere lontana. Gli otto italiani, dovevano tornare con un volo di una compagnia britannica. Il ragazzo, a causa della febbre e ad altre ragioni, non ha potuto tornare, lo scorso lunedì, con i suoi connazionali, rientrati in Italia grazie alla Farnesina.

Il ragazzo si trova a Wuhan dal mese di agosto dove sta partecipando ad uno scambio internazionale della Onlus Intercultura. L’esame al Coronavirus è risultato negativo. Il giovane si è detto provato ma la febbre sta lentamente passando da sola. Il ragazzo di Grado, Gorizia, è accompagnato da due funzionari dell’ambasciata italiana.

I casi in Italia

Le condizioni dell’italiano 29 enne che ha contratto il virus, ricoverato allo Spallanzani, sono stazionarie con febbre ed iperemia congiuntivale.

Come si legge su TgCom24, il giovane avrebbe iniziato la terapia antivirale e i medici hanno affermato:

“è assolutamente sereno, mantiene costanti contatti con la sua famiglia e con gli amici e continua il suo lavoro di ricercatore”.

Sono stabili anche le condizioni dei due turisti cinesi ma, per loro, la prognosi resta riservata.

Nel frattempo, una delle donne che era tra i 56 rimpatriati da Wuhan è stata portata allo Spallanzani per un nuovo test ed ulteriori accertamenti.