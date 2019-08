Coppia scomparsa Piacenza, i cani fiutano tracce sino a Veleia: “Segnalate tutti i rifugi e cave esistenti”

Resta nel mistero quello che possa essere accaduto alla coppia scomparsa di Piacenza, soprattutto per Elisa che tutti credono sia stata sequestrata

Dove è finita la coppia scomparsa a Piacenza? E perché lei è sparita e lui ha continuato a farsi vedere in giro per tutta la giornata? Ora i cani hanno fiutato qualcosa di importante.

Dalla scomparsa al mistero di Elisa e Massimo

E’ passata quasi una settimana da quando Elisa e Massimo sono spariti nel nulla e molti elementi sono emersi e continuano ad emergere.

Amici nella vita dove però lui sembrava avere una vera e propria ossessione per lei, che non ricambiava quel sentimento nella stessa modalità. Sono stati visti insieme per l’ultima volta in un ristorante poi lei è scomparsa nel nulla e lui – successivamente la denuncia – è stato visto in numerosi altri posti come vi raccontiamo in questo nostro articolo.

Le piste seguite sono tantissime ma quello che si teme è un possibile sequestro da parte di Massimo, soprattutto per l’ultimo video che lo vede mettere benzina e parlare con il proprietario:

“dovevo andare in montagna con la mia ragazza, ma lei non è voluta venire”

Quasi come volesse creare una storia o un alibi attorno questa stranissima e preoccupante situazione.

Cosa hanno fiutato i cani?

Come si evince da IlPiacenza, gli investigatori del Nucleo Investigativo di Piacenza e Nucleo Operativo di Fiorenzuola li stanno cercando, sopratutto in alcune zone molto impervie – che lui conosceva alla perfezione.

I cani molecolari hanno fiutato tracce sino a Veleia Romana, tanto che oggi arriveranno anche i tecnici speleologi del Soccorso Alpino.

Un testimone, ciclista, ha allertato gli inquirenti di aver sentito un forte odore in una zona specifica. Partito immediatamente il controllo.

Gli amici di Elisa lanciano un appello e chiedono a chiunque conoscesse bene quelle zone, di segnalare ogni cava – cunicolo – anfratti e tutto ciò che quel territorio propone così da velocizzare le ricerche e trovare la ragazza.