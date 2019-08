Coppia scomparsa Piacenza, emergono tutti gli avvistamenti di Sebastiani dopo la scomparsa: gli inquirenti cercano il bunker

Il caso della coppia scomparsa a Piacenza sta facendo muovere gli inquirenti tentando più piste. Ora emergono tutti gli spostamenti di Sebastiani dopo la scomparsa di Elisa e si cerca un bunker

Dove è finita la coppia scomparsa a Piacenza? Dopo quattro giorni si iniziano a venitilare più ipotesi e si cerca un bunker, di cui tutti parlano.

Il bunker di Massimo Sebastiani

E’ il quarto giorno e non si hanno notizie in merito ai due ragazzi che da domenica non danno più notizie. Il Soccorso Alpino con coordinamento da parte dei Carabinieri mandano avanti le operazioni di ricerca, anche tra le zone boschive.

Alcuni conoscenti hanno alimentato l’ipotesi che Sebastiani stesse costruendo un bunker segreto, come rifugio personale in una zona non identificata. La Polizia di Stato di Bologna ha messo a disposizione un elicottero AB212 così da potersi occupare del sorvolo.

Le indagini puntano anche all’auto dell’uomo, ora sotto sequestro – ritrovata nel cortile con il suo cellulare all’interno: ora è compito dei Ris andare avanti con i rilievi e verificare tutti i dettagli.

Tutti gli avvistamenti di Sebastiani dopo la scomparsa

Sebastiani viene descritto come un bravo ragazzo, capace di stare in solitaria per giorni all’interno di un bosco. Il suo rapporto con Elisa era di semplice amicizia ma la pista più probabile che viene seguita è quella di un amore non corrisposto.

La parte più difficile e particolare, riguarda tutti gli spostamenti dell’uomo e gli avvistamenti successivamente la denuncia di scomparsa.

Luigi Farina, proprietario di un ristorante, ha rilasciato delle indicazioni molto utili su Il Corriere della Sera in merito al suo incontro con l’uomo:

“erano insieme, hanno mangiato e poi sono spariti”

Una volta usciti dal ristorante, Massimo ha raggiunto un amico a pochi minuti di macchina dal locale alle 14.15:

“gli ha offerto del vino ed era normale. ma quella mezz’ora di buco…mi tormenta…dov’era elisa?”

Lo vedono ancora alle 16.15 a prendere un caffè al bar di Carpaneto, dove lo vedono a petto nudo bagnato e sporco:

“si è messo una maglietta, preso un caffè ed è andato via”

La sera è andato a cena con una sua amica, Erica che dichiara:

“siamo amici, poi mi ha portato a casa alle 22 dicendomi che sarebbe ripassato, ma nulla”

L’ultimo avvistamento è a mezzanotte, mentre cammina a piedi in una strada con uno zainetto e una felpa tenuta al braccio:

“gli ho fatto i fari per salutarlo”

Da quel momento sparisce nel nulla anche lui.