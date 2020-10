Conte: necessaria tutela della salute e attenzione anche in casa

Giuseppe Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa da cui si evince che le mascherine saranno obbligatorie in tutta Italia a partire da domani.

Per Conte, un certo rigore, dovrebbe essere mantenuto anche nelle case private poiché è proprio tra amici e parenti, che si diffonde maggiormente il virus.

Mascherine obbligatorie

Conte ha rilasciato nel pomeriggio, alcune dichiarazioni alla stampa. Il premier ha dichiarato che, a partire da domani, indossare la mascherina sarà obbligatorio in tutta Italia. Da indossare sempre, laddove ci siano altre persone. Un provvedimento che servirà ad impedire ulteriori restrizioni future.

Una misura necessaria, ha dichiarato Conte, per far fronte all’aumento del numero di contagi. Inoltre, il presidente ha dichiarato anche che il rapporto con le Regioni è stato recuperato, nel senso che ogni governatore potrà scegliere se adottare misure più restrittive. Per allentarle, invece, sarà necessario interpellare il Ministero della Salute.

Attenzione anche in casa

Per Conte è necessario prestare particolare attenzione anche in famiglia. Se abbiamo in programma di ospitare amici e parenti, dobbiamo mantenere comunque le distanze. E’ proprio in casa che, ha detto il premier, maggiormente si diffonde il virus.

Ovviamente, Conte non parla di mascherina tra conviventi ma:

“serve la massima attenzione quando andiamo a trovare amici e parenti. Sono le situazioni più pericolose, in cui inconsapevolmente si abbassa la guardia. Le mascherine dovrebbero essere indossate anche in quel momento.”

Sono sacrifici che il premier chiede che la popolazione faccia affinché di tutelare la salute di tutti.

Per quanto riguarda la quarantena, le regole restano sempre le stesse ma potrebbero essere aggiornate in futuro.