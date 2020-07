Come vedi la vita? Questo semplice test visivo rivela molto sui tratti distintivi della tua personalità

L’analisi degli stimoli che una data figura invia al nostro cervello è importante per ottenere una serie di informazioni utili sul nostro modo di essere.

In questo semplice test, non si prende in considerazione il linguaggio del corpo (come quello del modo in cui siamo soliti abbracciare la persone che amiamo), ma si esaminano gli elementi che per primo hanno catturato la vostra attenzione che possono essere considerati un riflesso del modo in cui vedete la vita.

Come vedi la vita?

Osserva con attenzione l’immagine proposta e rispondi a questa semplice domanda. Cosa hai notato per primo? Può rivelare il modo in cui vedi la vita. Di seguito, i profili corrispondenti:

Se vedete prima dei pipistrelli e demoni

Se nella figura hai notato pipistrelli e demoni, significa che sei una persona che ha guarda le cose con sfiducia. Questo non implica che sei un tipo pessimista ma hai bisogno di analizzare nel dettaglio ogni situazione per prendere la scelta giusta.

In passato, alcune persone ti hanno ferite e per questo cerchi di andarci con i piedi di piombo. Ma quando acquisti fiducia, sei determinata e riesci godere dei risultati raggiunti.

Se invece vedete prima degli angeli

Se la prima cosa che hai notato in figura sono gli angeli, significa che sei una persona che guarda il mondo con ottimismo. Cerchi sempre di guardare il bicchiere mezzo pieno e quando si presenta un ostacolo lungo il tuo percorso non ti scoraggi, anzi.

Prosegui dritto per la tua strada con grande determinazione e speranza, perché sei consapevole delle tue capacità. Credi che il mondo migliore per affrontare ogni situazione è indossare un sorriso e questo è il segreto per raggiungere la felicità.

N.B.: Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità e intrattenimento.