Test dell’abbraccio: qual è la cosa più importante per te in amore? Scopri come ti comporti quando sei innamorato

Il modo in cui ci relazioniamo con gli altri è importante per conoscere meglio noi stessi.

Questa tipologia di test che vi proponiamo oggi analizza il linguaggio del corpo (come nell’articolo in cui si considera la forma delle nostre mani) e cerca di far luce su cosa è importante per noi in una relazione.

Dunque, quale abbraccio ti piace di più?

Cosa è importante per te in amore?

Osserva con attenzione l’immagine proposta e scopri cosa è importante per te in amore.

1. Amicizia

Se hai notato il primo abbraccio, significa che il valore più importante per te è l’amicizia. In una relazione, cerchi qualcuno con cui condividere e parlare di tutto, insomma un amico autentico.

Dunque, senti il bisogno di ridere, scherzare e goderti ogni momento con la persona che ti è accanto.

2. La passione

Se hai notato il secondo abbraccio in figura, significa che la cosa più importante per te è la passione. Tra te e il tuo partner deve esserci complicità e non deve mai mancare l’alchimia e il desiderio.

Quando ti innamori veramente faresti di tutto per la persona che ti è accanto.

3.Sicurezza

Preferisci il terzo abbraccio? Significa che la cosa più importante per te in una relazione è la sicurezza.

Hai bisogno di una persona che ti faccia sentire al sicuro e che ti sostenga in ogni cosa che fai perché sei un tipo insicuro.

4. Fiducia

Il quarto abbraccio indica che tutto quello di cui necessiti in una relazione è la fiducia. Ami la tranquillità e viverti serenamente la tua storia d’amore senza temere di rimanere delusa dalla persona che ti è accanto.

Insomma, la cosa più importante per te è la sincerità e l’onestà.

N.B.: Le valutazioni hanno solo carattere di curiosità e intrattenimento.