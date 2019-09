Come sbarazzarsi di gas e flatulenza naturalmente

Che sollievo: questi quattro semi naturali, disponibili nei negozi di alimentari, possono essere trasformati in tè che possono aiutare a risolvere il problema di come sbarazzarsi di gas e flatulenza.

Semi di cumino

Versare 1 tazza di acqua bollente su 1-2 cucchiaini di semi di cumino appena schiacciati. Ripida 10-15 minuti, quindi filtrare. Bevi una tazza due o quattro volte al giorno tra i pasti.

Semi di aneto

Versare 1 tazza di acqua appena bollita su 1 cucchiaino di semi di aneto macinati e lasciar riposare per 10-15 minuti. Filtrare, quindi bere prima o dopo i pasti.

Semi d’anice

Versare 1 tazza di acqua appena bollita su 1 cucchiaino di semi di anice macinati.

Lasciare riposare per 10-15 minuti, quindi filtrare. Bere prima o dopo i pasti. Nota: alcune persone potrebbero essere allergiche all’anice, quindi consultare prima il medico.

Semi di finocchio

Versare 1 tazza di acqua bollente su 1-2 cucchiaini di semi di finocchio tritati, ripida per 10-15 minuti e filtrare. Bere prima o dopo i pasti.

Gli alimenti da evitare per non far accumulare gas nello stomaco

Consigliamo di strofinare l’addome con un movimento in senso orario, in quanto può aiutare a liberarsi del gas intrappolato e ridurre i crampi e il gonfiore.

Alcuni cibi e bevande possono anche aiutare una persona a passare il gas. Mentre questi potrebbero non essere una buona idea se una persona ha già gonfiore e dolore eccessivi, possono aiutare qualcuno a rilasciare gas più facilmente.

Gli alimenti e le bevande che possono aiutare una persona a scoreggiare includono:

bevande gassate e acqua minerale gassata

gomma da masticare

latticini

cibi grassi o fritti

frutti ricchi di fibre

alcuni dolcificanti artificiali, come sorbitolo e xilitolo

Impara le tecniche per aiutarti a fare eruttazioni e a sbarazzarti di gas scomodi nel petto e nella gola. In questo modo, ti libererai dell’eccesso di gas bloccato nello stomaco ma, attenzione, non farlo davanti agli altri. Ricorda sempre l’educazione.