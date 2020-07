Come riciclare i tappi di plastica? Le idee e i progetti

Riciclare in modo creativo i tappi di plastica è molto utile per completare il riuso delle bottiglie dello stesso materiale. Ecco qualche simpatica idea.

Riciclare in modo creativo i tappi di plastica è un corollario del riciclo delle bottiglie e dei contenitori dello stesso materiale. Sicuramente in casa ne abbiamo accumulati tantissimi e possiamo utilizzarli per creare moltissimi oggetti. Alcuni li collezionano, altri li usano per giocare o ancora li conservate per sostituirne eventuali rotti o degradati.

Alcuni progetti per un riciclo creativo

Partendo dai tappi di plastica, possiamo facilmente creare molti oggetti, da usare soprattutto in cucina. Possiamo dare un tocco di colore o creare degli oggetti totalmente nuovi, ci basteranno poche semplici mosse.