Bottiglie di plastica, come riciclarle? Le idee da copiare

Il riciclo creativo delle bottiglie, ci permette di utilizzare questi oggetti per ottenerne di nuovi personalizzabili. Ecco qualche idea semplice e carina.

Le bottiglie di plastica, possono essere utilizzate per opere di riciclo creativo. Possiamo costruire oggetti che ci possono essere utili, riducendo così la nostra impronta ambientale, perché produciamo meno rifiuti.

Progetti di riciclo creativo

Vasi da fiore

Quest’uso è quello che più pratico. Possiamo tagliare il collo della bottiglia, il lato per creare dei vasi adatti alle succulente…o ancora fissati ad un’asse di legno e appesi …il solo limite è la nostra fantasia, possiamo anche decorarli, con dei semplici disegni, fino a decori più complicati

Portagioie

Possiamo rendere quest’oggetto oltre che ecologico, chic, elegante, moderno, barocco, dal gusto retrò…in base al nostro gusto, sicuramente un oggetto indispensabile e molto pratico per raccogliere i nostri ninnoli e gioielli. Un modo per fare ordine in maniera molto veloce. Avrete bisogno di poche cose:

3 bottiglie grandi

1 bottiglia piccola

Rondelle e bulloni

Barra filettata di metallo di circa 40 cm

Forbici grandi

Per iniziare ritagliate i fondi di tutte le bottiglie, a circa 5 o 6 centimetri dal basso. Utilizzeremo il primo fondo come sostegno e dovremo metterlo a testa in giù ed effettuare un foro. Foriamo tutti i fondi avanzati e iniziamo ad assemblare il nostro portagioie. Infiliamo la barra e blocchiamola coi bulloni frapponendo una rondella per non rovinare i fondi. Il primo che andremo a bloccare il primo contro il fondo.

A questo punto, blocchiamo un bullone a circa 10 cm dal primo fissato, mettiamo una rondella ed uno dei fondi grandi, rondella e bullone. Facciamo così fino a porre come sommità il più piccolo. A questo punto dobbiamo soltanto decidere come decorare in base ai nostri gusti. Vi consiglio l’uso di vernici, pittura acrilica o vernici spray.

Portamonete

Utilizzeremo due bottigliette piccole per fare un comodo portamonete. Ci serviranno due fondi alti 6 cm, una piccola cerniera zip lunga come la circonferenza delle bottiglie. Apritela e fissatela con una spillatrice oppure la colla a caldo o ancora ago e filo. Possiamo colorare e decorre il nostro portamonete.

Portariviste

Ci serviranno solo 6 bottiglie di plastica che ci serveranno per creare un portariviste da appendere. Vi consiglio l’uso di bottiglie grandi, a cui dovremo tagliare il collo per poi fissarle a un bastone, un pannello di legno con qualche vite. Una volta fissate le bottiglie, potremo lasciare così le bottiglie o colorarle. Le riviste le potremo arrotolare.