Ti stai per sposare? Ecco 8 consigli per organizzare una fantastica luna di miele

Luna di miele in vista? Ecco 8 consigli per organizzare il viaggio perfetto per te e la tua dolce metà, senza trascurare alcun dettaglio.

Il tuo principe azzurro ti ha chiesto di sposarlo. Il tuo grande giorno è pianificato e preparato con le zie, gli zii e parenti tutti che si sono messi in fila per darti tutti i consigli di cui hai bisogno.

Tutto è in fibrillazione, ma non devi dimenticarti della cosa più importante: il viaggio di nozze.

La luna di miele è un passaggio da non sottovalutare, in quanto tutto deve essere organizzato alla perfezione. Se ti senti un po’ confusa, ecco 8 consigli per non tralasciare nulla.

Tempistica e budget

Pianifica la tua luna di miele in modo tale da poter usufruire di prezzi e pacchetti scontati e fuori stagione per le tue destinazioni preferite.

Questo non solo ti darà un po’ di privacy, tanto necessaria, ma ti farà anche ottenere favolose offerte per cibo e soggiorno. Quel lussuoso resort termale che avevi d’occhio è ora a portata di mano!

E no, non devi andartene subito dopo il matrimonio. Eliminare gli impegni post-nozze ti garantirà una vacanza più rilassata con la tua dolce metà.

Organizzare gli spostamenti in luna di miele

Durante la luna di miele, è necessario organizzare anche ogni spostamento. Fatti aiutare dal tuo agente di viaggio, usa le tue carte di credito di viaggio per usufruire di vantaggi in termini di costi e prenota tutti i biglietti dell’autobus/treno con largo anticipo per evitare di trovare il tuo nome nelle tanto odiate liste di attesa.

Condividi e conquista

La maggior parte delle donne sente il bisogno di pianificare eventi importanti come matrimoni e lune di miele interamente da sole. Ma non deve essere così.

Discuti di quanto bisogna organizzare con il tuo partner e chiedigli di assumersi metà della responsabilità: è anche la sua luna di miele!

Crea elenchi di cose da fare separati in modo che entrambi abbiate in carico una parte ciascuno delle cose da gestire. Ciò consente una pianificazione fluida e rilassata.

La destinazione

Abbiamo tutti quell’elenco di luoghi che abbiamo sempre voluto visitare e le nostre anime bramano esperienze arricchenti che questi luoghi esotici offrono.

Le lune di miele, però, sono diverse. Devono essere la giusta dose di divertimento e intimità, conditi con un pizzico di avventura. Pianifica la destinazione dei tuoi sogni tenendo a mente le reciproche simpatie e antipatie.

Viaggiare in luoghi meno frequentati offrirà maggiori possibilità di diventare tutt’uno con il luogo. Assicurati anche di prendere in considerazione le stagioni. Le condizioni meteorologiche estreme metteranno un freno al tuo viaggio e al tuo umore.

L’itinerario

Una luna di miele arriva solo una volta nella vita e devi sfruttarla al meglio. Detto questo, smettila di “riempire” quei giorni felici con orari rigidi.

È una vacanza, un tempo dedicato a voi due, non un campo militare. Pianifica le attività e le visite turistiche a un ritmo confortevole e fai in modo di avere abbastanza tempo per riposare. Riconferma tutte le prenotazioni con largo anticipo per evitare spiacevoli sorprese all’ultimo minuto.

Ricerca

È imperativo che venga effettuata un’adeguata ricerca sui luoghi che desideri visitare. Ad esempio, puoi imparare semplici parole e frasi dalla lingua del posto per facilitare la comunicazione con la gente del posto.

Familiarizzare con i costumi e le tradizioni locali è un altro fattore importante per evitare di offendere accidentalmente le persone.

Documenti

Assicurati di raccogliere e ricontrollare tutti i documenti necessari come passaporti, assegni di viaggio, biglietti, carta di identità.

Concediti tempo sufficiente per ottenere documenti come passaporti e visti, nel caso in cui non li possiedi. Porta con te alcuni libri di viaggio a cui fare riferimento durante il soggiorno.

Viaggiare leggeri

Questo non sarà facile. Fare troppe cose ti trascinerà e ti rallenterà. Nelle città straniere, i trasporti locali come i taxi possono essere costosi e puoi ritrovarti a camminare per brevi distanze.

Le destinazioni naturali e avventurose possono includere trekking, arrampicata, ecc. Quando si viaggia in aereo, ci sono restrizioni sul peso del bagaglio e non dimenticare che hai bisogno di spazio in quelle borse per riportare tutti i tuoi acquisti! Prepara solo ciò che è necessario, come vestiti, articoli da toeletta, calzature e gadget.

Inoltre, assicurati di tenere a portata di mano una cassetta di pronto soccorso con bende, crema antisettica e qualsiasi medicinale che assumi regolarmente.