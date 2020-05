Lo ami veramente? 5 Parole che dovresti dire al tuo partner per una relazione più forte

Ci sono alcune cose che se non vengono dette in un rapporto possono danneggiare la relazione. Ecco 5 parole che sono indispensabili

Ferisce più la penna che la spada. Questa è solo una delle tante massime che ci fanno capire l’importanza delle parole e della comunicazione. Comunicazione che risulta imprescindibile anche in una relazione e che anzi può rappresentare un ottimo strumento per migliorare e rafforzare il proprio rapporto. Ecco quindi una piccola lista di 5 parole essenziali che aiutano a migliorare la comunicazione ed il rapporto con la persona che ami.

Le 5 parole che rafforzano un rapporto

“Sì”: L’assenso, acconsentire ad una richiesta, asserire ad un’affermazione sono tutti gesti che gratificano il partner e rafforzano la relazione con la persona amata. Ma fai attenzione, sii onesto con te stesso! Non ha senso mettere da parte i propri desideri per soddisfare quelli dell’altro. Quando devi dire “no”, dillo con rispetto e onestà.

“E “: La congiunzione è importantissima in una discussione. Come dice la stessa parola congiunge, unisce e implica la volontà di venire incontro al partner in un discorso. A differenza di ‘’o’’ che implica una scelta, un aut aut, la congiunzione mostra la propria volontà di trovare un punto di incontro con la persona che si ha accanto.

“Grazie”: Le parole di gratitudine sono sempre potenti in ogni situazione quotidiana e nelle relazioni, ancora di più. Ringraziare il partner per l’impegno che dimostra nella relazione, per i piccoli gesti quotidiani e per quelli più grandi rafforzano e rendono più stabile e matura la propria relazione.

Altre parole molto importanti per avere una relazione più forte

“Aiuto”: Chiedere aiuto in un momento di difficoltà non è mai sbagliato, a maggior ragione se si sta chiedendo aiuto alla persona amata, che sicuramente saprà come aiutarci. Allo stesso modo, chiedere al partner “Come posso aiutarti?” è un buon esempio di come mostrare alla persona che si ha al proprio fianco quanto ti preoccupi per loro.

“Noi”: Non dimenticare mai che le relazioni sono fatte di due persone. Due individui distinti e separati che hanno deciso di stare insieme nei momenti belli ed in quelli brutti, che hanno deciso di condividere le esperienze della vita insieme. In ogni discorso con il partner dire ‘’Noi’’ rappresenta la volontà di continuare a condividere esperienze e giornate insieme, al di là dei momenti di difficoltà e nel pieno rispetto e fiducia reciproci.