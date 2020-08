Come evitare di contrarre infezioni in piscina? Le 8 regole da seguire

D’estate farsi il bagno in piscina è inevitabile ma evitare di contrarre infezioni invece sì. Le 8 regole per dire addio a funghi, verruche e candida.

Il bagno d’estate è irrinunciabile, con il caldo la voglia di tuffarsi è fortissima per rinfrescarsi: come evitare le infezioni in piscina? 8 regole da seguire per non ammalarsi.

Concedersi del relax in piscina con amici o un buon libro è un must: un tuffo rinfrescante che incornicia il tutto è d’obbligo, no?

Al mare è meno probabile contrarre le infezioni facendo il bagno mentre in piscina è fin troppo facile.

Candida, infezione intestinale, micosi e non solo! Sono molte le infezioni che potreste contrarre facendo 1 solo tuffo in piscina.

L’acqua nella piscina è disinfettata ma non sempre è sufficiente: potreste contrarre un infezione micotica anche solo camminando a piedi nudi sul bordo.

Segui queste 8 regole per non ammalarti ed evitare le infezioni se ti concedi una giornata in piscina.

8 regole da seguire per dire addio a verruche, micosi e candida

Trascorrere una giornata in piscina potrebbe costarvi caro: micosi, funghi, dermatiti, candida e verruche sono sempre in agguato.

Specialmente se soffriamo di un abbassamento delle difese immunitarie potremmo essere vittime infezioni cutanee come le verruche oppure infezioni genitali come la candida.

L‘umidità che si crea nell’ambiente della piscina favorisce lo sviluppo di questi disturbi.

Come evitare di contrarre queste malattie?

Alcuni utilizzano oli essenziali antibatterici per curare le infezioni ma la fase di prevenzione è ancor più importante!

Segui queste 8 semplici regole e potrai goderti una giornata in piscina libera da preoccupazioni e da infezioni:

Indossa sempre le ciabatte quando cammini anche se sei a bordo piscina. Non sederti senza asciugamano sul bordo, potresti contrarre candida, verruche e funghi! Non appoggiarti o stenderti su lettini e sedie senza il tuo asciugamano personale che non dovrai mai scambiare con nessuno. Fai la doccia prima di entrare in piscina e se possibile sciacquati con un gel disinfettante. Non dimenticarti di sciacquarti anche dopo che hai fatto il bagno! Se hai delle ferite sul corpo coprile con un cerotto waterproof. Potresti infettare l’acqua oppure contrarre infezioni tramite questa. Asciugati bene dopo il bagno e cambiati il costume per non lasciare zone del corpo umide dove potrebbero proliferare i batteri. Proteggi i tuoi occhi con maschera o occhialini per evitare che si possano irritare o arrossare. Se fai frequentemente il bagno in piscina immergendoti sott’acqua dovresti indossare i tappi per le orecchie per evitare che possa venirti l’otite. Nella cavità delle orecchie può ristagnare acqua e crearsi un ambiente umido perfetto per la proliferazione di micosi e altre infezioni. Assumi un integratore che alimenti le difese immunitarie soprattutto se sei stressato e particolarmente stanco. In questo modo il corpo sarà in grado di combattere al meglio le infezioni.

Cercate di non bere l’acqua della piscina o potreste rischiare delle spiacevoli infezioni intestinali.