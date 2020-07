Colore blu: il protagonista dell’estate in tutte le sue sfumature

Il colore blu è il colore dell’estate, in tutte le sue sfumature. Con il suo potere calmante ed intramontabile è destinato a rivoluzionare il guardaroba.

Eletto da Pantone, nella sua versione classica, il colore blu è di tendenza in tutte le sue sfumature.

Elegante ed intramontabile

Il colore blu, è stato eletto da Pantone, nella versione classic blue, colore dell’anno. Per Pantone, si tratta di un colore che incarna un’alba nuova per la nuova decade di cui sarà protagonista. Si avvicina parecchio all’indaco, tonalità che assume lo spettro celeste poco prima di albeggiare. Il suo compito è quello di comunicare relax, fiducia. Un simbolo di speranza, serenità e fiducia nel futuro dopo tanta incertezza.

Per l’estate 2020, il blu è diventato di tendenza in ogni sua sfumatura diventando più elegante nelle tonalità più profonde, più divertente e fresco quando tende all’acqua marina. Un colore che ricorda immediatamente il mare, l’odore del sale ma anche il cielo terso d’estate.

Racchiude evocatività

Se da un lato il blu è un colore che rappresenta eleganza e sobrietà, dall’altro è anche molto evocativo. In passato, veniva considerato come colore della poesia. I toni più polverosi e tendenti allo zaffiro furono considerati come simbolo del Romanticismo. In letteratura, ci sono chiari riferimenti anche a figure immaginarie, rare ed inaccessibili, che spesso erano colorate di blu.

Un colore particolarmente basico, che si abbina bene e potrebbe addirittura sostituire il nero, almeno per il 2020. Non è un caso che una tonalità di blu era stata scelta anche nel 2000 (il Cerulean) per celebrare l’arrivo del nuovo millennio.