Pantone 2020: il colore dell’anno è il classic blue

Pantone ha decretato il colore per l’anno 2020: sarà il Classic Blue, una nuance di blu rilassante, riconoscibile e facile da introdurre nel proprio guardaroba.

Classic Blue il colore decretato da Pantone 2020, inonderà stile, moda e design.

Pantone 2020 classic blue per una nuova alba

Pantone Color Institute ha decretato che il Classic Blue (19-4052) sarà la nuance predominante del 2020. Si tratta di un colore che incarna un’alba nuova per la nuova decade di cui sarà protagonista. Una tonalità di blu che indirizzerà stile, moda e design per il prossimo anno. Non è un caso che le passerelle primavera estate lo avevano anticipato, un nome su tutti: Salvatore Ferragamo.

Qual è il significato del Classic Blue? Questa nuance arriva dopo il Living Coral (colore del 2019). Si avvicina parecchio all’indaco, tonalità che assume lo spettro celeste poco prima di albeggiare. Il suo compito è quello di comunicare relax, fiducia. Un simbolo di speranza, serenità e fiducia nel futuro dopo tanta incertezza.

In effetti, il suo nome incarna già il desiderio di tornare a qualcosa di più stabile, classico appunto. Non a caso, è il colore della tranquillità e del mare. Un colore definito classico, certo, ma mai banale.

La versatilità del Classic Blue

Si tratta di un colore molto versatile. Un colore particolarmente basico, che si abbina bene e potrebbe addirittura sostituire il nero, almeno per il 2020. Non è un caso che una tonalità di blu era stata scelta anche nel 2000 (il Cerulean) per celebrare l’arrivo del nuovo millennio.

Il Classic Blue si potrà indossare d’estate come d’inverno, nelle occasioni casual come in quelle più formali.