Chi è la figlia di Clizia Incorvaia, la piccola Nina nata dall’unione tra la bellissima modella e l’ex compagno, il frontman delle Vibrazioni, Francesco Sarcina

Scopriamo tutti i segreti di Nina, la figlia dell’influencer e nuova concorrente del Grande Fratello Vip Clizia Incorvaia e del cantante Francesco Sarcina.

Clizia Incorvaia concorrente del GfVip

Nasce a Pordenone il 10 ottobre del 1986 e, dopo la laurea in Scienze della comunicazione, intraprende la carriera di modella. Sfila ed è ragazza immagine di numerosi brand come Alpitur, Fiat, Puma e Kinder.

Dopo la partecipazione al video musicale di Paolo Meneguzzi e al reality show Pechino Express assieme all’allora marito Francesco Sarcina, acquisisce notorietà nel mondo dello spettacolo per via di una polemica che la vede al centro del triangolo formato assieme al leader delle Vibrazioni e all’attore Riccardo Scamarcio.

Nel luglio 2019, infatti, circolano alcuni rumors, secondo i quali Clizia avrebbe confessato all’ex marito di aver avuto dei rapporti intimi con Riccardo Scamarcio, amico e testimone di nozze dell’artista.

Stando ad alcune dichiarazioni, però, non si sarebbe trattato di tradimento, visto che la relazione con Riccardo Scamarcio sarebbe avvenuta nel corso di un allontanamento tra Clizia e l’ormai ex marito Francesco Sarcina, avvenuto nel 2018.

Considerata la notorietà acquisita, la Incorvaia sarà tra i protagonisti della prossima edizione del Grande Fratello Vip 2020.

La figlia Nina

Nina è la piccola bambina, nata nel corso del matrimonio tra la Incorvaia e Sarcina. La bimba, che è venuta al mondo il 24 agosto del 2015 e che ha compiuto 4 anni pochi mesi fa, è la cocca di mamma e papà.

La piccola frequenta probabilmente l’asilo.

I due genitori, inizialmente restii a mantenere un qualsiasi tipo di rapporto per via della gravità della dinamica nella quale si erano messi al centro, hanno però deciso di accantonare il rancore per il bene della figlia Nina, che ha bisogno della presenza di entrambi, per crescere al meglio.