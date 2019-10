Clizia Incorvaia, chi è la donna coinvolta nella bufera Scamarcio-Sarcina: carriera, vita privata e curiosità

Chi è Clizia Incorvaia? La bellissima modella e influencer protagonista del triangolo con Francesco Sarcina e Riccardo Scamarcio

Scopriamone di più sulla chiacchieratissima Clizia Incorvaia, su tutte le riviste di gossip per il triangolo formato con Sarcina e Scamarcio.

Chi è Clizia Incorvaia

Nasce a Pordenone, il 10 ottobre del 1986. Dopo il diploma classico, si laurea in Scienze della Comunicazione alla Cattolica di Milano.

In seguito, grazie anche alla sua enorme bellezza, diventa nota sul web come modella e influencer, in particolare su Instagram.

Viene scelta anche per numerosi spot pubblicitari e partecipa all’edizione 2016 di Pechino Express, in coppia con Francesco Sarcina, celebre frontman de Le Vibrazioni e suo marito.

Segreti e scandalo

Nel luglio 2019 su Clizia si è abbattuto un vero e proprio terremoto mediatico, che riguardava il suo presunto tradimento ai danni del marito, il cantante delle Vibrazioni Francesco Sarcina.

Clizia e Francesco erano sposati dal 2015, anno di nascita della loro bambina, Nina, ma si erano conosciuti nel 2011 e convivevano dal 2014.

Il loro amore era giunto al capolinea nel 2018, dopo di che c’è stato un ritorno di fiamma nel febbraio 2019, e infine l’addio. Dopo qualche mese, la modella e influencer avrebbe confessato all’ex marito di aver avuto dei rapporti intimi con Riccardo Scamarcio, amico e testimone di nozze dell’artista.

Stando alle recenti dichiarazioni di Clizia a Il Corriere, però, non si sarebbe trattato di tradimento, visto che la relazione con Riccardo Scamarcio sarebbe stata successiva alla separazione dal marito.

Tuttavia, visti i recenti attacchi sui social, Clizia si difende rincarando la dose su Sarcina, accusandolo di non essere mai stato “uno stinco di santo” e rivelando di averlo trovato due giorni dopo la separazione in cucina assieme a una donna. Clizia sostiene addirittura di essere in possesso di un filmato che lo dimostra.

Nel frattempo, in un recente articolo di Dagospia, sono state pubblicate le dichiarazioni di Riccardo Scamarcio, che non solo smentisce qualsiasi tipo di coinvolgimento con l’ex moglie del migliore amico, ma addirittura la accusa di aver architettato tutto per via della sua gelosia patologica.

Stando alle parole dell’attore pugliese, la modella e influencer sarebbe sempre stata gelosa della complicità instaurata tra lui e il frontman de Le Vibrazioni.