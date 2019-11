E’ passato un mese da quanto Claudia Stabile è scomparsa nel nulla mentre andava a fare la spesa. La disperazione di marito e figli aumentano di ora in ora

Claudia Stabile è la mamma di Palermo scomparsa nel nulla l’8 ottobre. Ma dove è finita?

La scomparsa di Claudia Stabile

A pochi giorni da un mese dalla sua scomparsa, la famiglia della donna è preoccupata di quanto le possa essere accaduto. Una telefonata mentre andava a fare la spesa e un marito che la attendeva a casa: ma lei non è più tornata.

Il marito ha iniziato a cercarla ovunque per poi trovare l’auto all’aeroporto di Punta Raisi a Palermo, senza alcun indizio. Da quel momento scatta la denuncia di scomparsa e le ricerche. E’ possibile che la donna abbia preso un aereo? Secondo quanto trapelato da Chi l’ha Visto no, considerando che avesse a sua disposizione solo 200 euro e la patente di guida.

La donna non è la prima volta che lascia la famiglia, infatti è già accaduto in passato che si allontanasse con il figlio in Germania – dai parenti – e che il marito la denunciasse per abbandono del tetto coniugale.

Non stava bene al suo Paese e forse cercava una via di fuga: ma perchè avrebbe abbandonato tutti così?

La rivelazione dei parenti in Germania

Come si evince su LiveSicilia, Piero Bono è disperato e sta cercando di capire cosa possa essere accaduto alla moglie. Vincenzo Pillitteri – avvocato della donna – evidenzia che potrebbe essere un allontanamento volontario.

Per questo motivo sono stati contattati prontamente i parenti della Germania ma il cognato ha evidenziato che la donna non sarebbe lì con loro:

“naturalmente dobbiamo verificare, ma ancora oggi non ci sarebbe stato alcun contatto nemmeno con loro”

Le indagini continuano da parte dei Carabinieri per ricostruire tutti i passi della donna.