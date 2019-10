Claudia Stabile, “Non stava bene”: nuovo scenario per la mamma scomparsa da Campofiorito

Claudia Stabile, “Non stava bene”: nuovo scenario per la mamma scomparsa da...

Apprensione per la mamma scomparsa da Campofiorito, ma alcuni dettagli su Claudia Stabile creano un nuovo scenario

Claudia Stabile è scomparsa e l’apprensione del marito è sempre più alta. Ma dove è finita la mamma dei tre bambini che piangono per lei?

La scomparsa di Claudia Stabile

La mamma di Campofiorito è scomparsa da casa sua l’8 ottobre, dopo l’ultima telefonata fatta al marito:

“vado a fare la spesa e torno”

Nulla che facesse presagire una fuga, visto che – come raccontato a Chi l’ha Visto – la donna stava organizzando una bella festa di compleanno per suo marito e una torta da fare con i bambini.

Eppure lei scompare e il marito dopo due giorni trova la sua auto all’aeroporto di Palermo. Gli inquirenti cercano tutti i dettagli per capire se la donna abbia preso un volo per scappare da qualche parte, anche se in possesso solo di 200 Euro e della patente di guida.

Emerge poi un altro fatto, ovvero che la donna tempo addietro fosse già andata via – recandosi volontariamente nel 2016 in Germania dalla madre. Il marito all’epoca aveva sporto denuncia per abbandono del tetto coniugale.

Ma questa volta sembra essere differente, contanto che sono ben 22 giorni che la donna non da notizie e che non si riescano a trovare elementi per capire cosa le possa essere accaduto.

Le parole inaspettate dell’avvocato Liborio

Per gli inquirenti potrebbe essere un nuovo caso di allontanamento volontario come il precedente, ma non intendono trascurare alcuna pista prima di confermarlo.

A Meridione News, l’avvocato Liborio – che ha assistito la donna nel precedente processo dopo la denuncia del 2016 – ha evidenziato :

“mi disse che viveva male a campofiorito. di fatto non ci fu mai alcuna indagine psicologica – la spiegazione fu solo questa”

Questa sera Chi l’ha Visto dedicherà un’ampia pagina alla vicenda, al fine di poter mettere insieme alcuni pezzi del puzzle anche insieme al marito.