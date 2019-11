Claudia Stabile, “Ho pensato al suicidio”: la mamma di Campofiorito rompe il silenzio

Claudia Stabile è la mamma di Campofiorito che sta dividendo l’opinione pubblica, per questo motivo rompe il silenzio e racconta tutti i dettagli della sua fuga

La fuga e la sparizione di Claudia Stabile ha diviso l’Italia che da una parte reputa il suo gesto come egoismo e dall’altra come atto corretto. Ma ora lei spiega tutto tramite il suo avvocato.

La fuga della mamma di Campofiorito

La sparizione della mamma di Campofiorito aveva fatto allertare tutti e si è pensato ad un altro fatto di cronaca. In realtà si viene poi a sapere – dopo quasi un mese – che la donna sia andata via per sua volontà come già accaduto nel 2016 – per sfuggire al marito.

L’opinione pubblica si è divisa criticando da una parte il suo comportamento, visto l’abbandono totale dei figli e l’omissione di alcune frasi nella mail mandata al suo avvocato e letta in diretta a Chi l’ha Visto.

In molti puntano il dito sul fatto che la donna non sia una buona madre, mentre altri capiscono il suo punto di vista e il suo allontanamento provvisorio per cambiare la sua vita anche per il bene dei figli.

Ieri, durante la diretta di Chi l’ha Visto, la donna ha rotto il silezio tramite il suo avvocato.

La verità sulla fuga di Claudia Stabile

L’avvocato della donna ha spiegato che la stessa abbia pensato al suicidio:

“quando è arrivata a milano dalla sicilia ha pensato di buttarsi sotto il treno per la germania”

Un pensiero di soli trenta secondi per poi rinsavire e pensare alla sua vita e ai suoi bambini. Spiega poi agli utenti che la donna non ha alcun amante:

“non ha nessuno, lei è sola e non può iniziare una procedura di separazione”

Il legale evidenzia inoltre che la donna ha pensato ai suoi figli, inviando loro i soldi per il mantenimento: