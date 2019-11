Claudia Stabile, “Ha cancellato le frasi”: polemiche e critiche dopo l’ultima puntata di Chi l’ha Visto

Il caso della scomparsa di Claudia Stabile ha suscitato molto clamore tra gli utenti e anche l’omissione di una frase non ha provocato polemica. Ma cosa è accaduto?

Ci sono molte critiche in merito al caso di Claudia Stabile e su quanto accaduto durante l’ultima puntata di Chi l’ha Visto, nonostante la spiegazione della conduttrice sia stata molto chiara.

Il caso della mamma di Campofiorito

La mamma di Campofiorito era scomparsa nel nulla, lasciando marito e figli in balia della paura e disperazione. Ricerche, supposizioni e nessun contatto nemmeno con i parenti della Germania.

Un caso già accaduto in precedenza, quando la donna era andata via con uno dei figli ed è stata denunciata per abbandono del tetto coniugale. Tutto si risolve con l’invio di una mail da parte della donna al suo avvocato e una successiva telefonata.

Per calmare gli animi, la mamma di Campofiorito ha concesso una intervista – alla presenza del suo avvocato – direttamente a Chi l’ha Visto al fine di spiegare cosa l’avesse spinta ad abbandonare tutti:

“io non ho lasciato i miei figli. sto cercando un lavoro ma a casa non ci torno”

Una vita nuova lontano da quel marito che – a detta della moglie – l’ha sempre controllata facendole vivere un matrimonio non felice. Oltre alla polemica per questo suo allontanamento, gli utenti non hanno preso bene un altro aspetto importante.

Le polemiche per la frase della mail omessa

A seguito dell’intervista rilasciata dalla donna il marito è intervenuto telefonicamente, cercando di spiegare anche la sua posizione. Ma la polemica degli utenti nasce a seguito di un fatto:

“a me sta bene che non torni a casa, io non la voglio più vedere…ma tutto quello che ha raccontato non è vero. io non ero come lei dice”

Non solo perché evidenzia:

“sono state omesse le frasi della mail inviata all’avvocato”

Ed è stato in quel momento che la conduttrice Federica Sciarelli ha spiegato di aver volontariamente omesso alcune frasi, per il bene dei bambini che sarebbero potuti essere in ascolto. Dopo l’insistenza di Piero Boni la frase viene rivelata:

“c’era scritto non trono né per lui e né per i miei figli”

Nonostante la spiegazione della conduttrice che ha agito per il bene dei bambini, gli utenti hanno sollevato una grande polemica attaccando il modus operandi della giornalista.

La stessa sicuramente nella puntata di domani riprenderà l’argomento, così da chiarire la sua posizione e interagire con gli utenti che l’hanno accusata di parzialità.